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aksam.com.tr
  • 18 Ekim 2020 Pazar 22:06
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Futboldan memnun, hakemden değil: Erol Bulut'tan maç değerlendirmesi

Futboldan memnun, hakemden değil: Erol Bulut'tan maç değerlendirmesi

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AA

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Göztepe gibi zor deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bulut, Göztepe'nin kazandığı penaltı içinse "Normalde öyle pozisyonlarda VAR'a gidilir. Neden o pozisyonda hakem VAR'a çağırılmadı?" ifadelerini kullandı.

Bulut, müsabakanın ardından katıldığı basın toplantısında, zor bir deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kolay bir maç olmadığını kaydeden Bulut, şöyle konuştu:

Kendi işimizi zorlaştırdık. 5-6 olacak maçı 3-2 kazanmış olduk. ilk yarıda 1-0 öndeyken hakemin rakibe verdiği bir penaltı oldu. Normalde o pozisyonlarda VAR'a çağrılıyor. İzleseydi, yüzde yüz vermezdi. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım. Sadece bize değil rakiplere karşı da. Yeteri kadar pozisyona girdik. Defans anlamında bireysel hatalar yaptık.

Bulut, lige verilen arada 13 oyuncularının milli takımlara gittiğini, bu nedenle bazı oyuncularda yorgunluk gözlemlendiğin belirterek, "Oynanan futboldan, oluşturduğumuz pozisyonlardan memnunum. Bireysel hatalar oldu ama daha iyi olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Aleyhlerine verilen penaltı pozisyonuna itiraz ettiğinin sorulması üzerine Bulut, "Olmayan penaltı olursa her hoca itiraz eder. Etmeyecek hoca olduğunu düşünmüyorum. Olmayan penaltı diye düşünüyorum. Devre arasında da maç sonunda da izledim, kendisi de izleyecektir. Kendi kararını verecektir." diye konuştu.

Bulut, 26 kişilik kaliteli bir kadrolarının bulunduğunu belirterek, 40 haftalık süreçte kadroda rotasyon yapabileceklerini sözlerine ekledi.

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