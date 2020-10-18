Pelkas: 10 numarayım ama kanatta da oynarım

Fenerbahçe'nin PAOK'tan transferi Pelkas, 1 gol attığı Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Pelkas, 1 golle katkıda bulunduğu Göztepe maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe forması altında ilk maçında ilk golünü atan Pelkas 10 numara pozisyonunda oynamayı sevdiğini ama kenar bölgede de oynayabileceğini ifade etti.

"FELSEFEM TAKIMA YARDIMCI OLMAK"

Amacının takıma yardımcı olmak olduğunu kaydeden Pelkas, "İlk maçımda kazandığımız için ve ben de gol atarak bu galibiyete yardımcı olduğum için çok mutluyum. 10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum ama kenarda da oynayabiliyorum. Ama ben bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Felsefem takıma yardımcı olabilmek." dedi.