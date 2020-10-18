Pelkas: 10 numarayım ama kanatta da oynarım

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Pelkas, 1 golle katkıda bulunduğu Göztepe maçının ardından konuştu.
Fenerbahçe forması altında ilk maçında ilk golünü atan Pelkas 10 numara pozisyonunda oynamayı sevdiğini ama kenar bölgede de oynayabileceğini ifade etti.
"FELSEFEM TAKIMA YARDIMCI OLMAK"
Amacının takıma yardımcı olmak olduğunu kaydeden Pelkas, "İlk maçımda kazandığımız için ve ben de gol atarak bu galibiyete yardımcı olduğum için çok mutluyum. 10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum ama kenarda da oynayabiliyorum. Ama ben bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Felsefem takıma yardımcı olabilmek." dedi.
Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantepspor ile karşılaştı. 4 kırmızı kartın gösterildiği maç 1-1 berabere bitti.
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılacağı ve Fenerbahçe derbisine Abdullah Avcı ile çıkılacağı iddia edildi.
Fenerbahçe kulüp medyası, “Youtube katıl” çalışmasıyla zirve yaptı. 4 Ağustos'ta açılan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerinin izlenmesi dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, Twitter'daki iki aydaki 17 milyonluk etkileşimle Barça ve Chelsea ile yarıştı. Digital dönüşümde Fenerbahçe'nin kazandığı para ortaya çıktı.
Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Olimpiyat Stadyumu'nun bakımda olması sebebiyle Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük 45+1.dakikada Sobiech'in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. 47. dakikada Aytaç Kara'nın kafa golüyle skora denge geldi. İki takımın da karşılıklı atakları sonuç vermedi ve mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı.
Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ardından her iki takımın teknik sorumluları düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 sona eren İstanbul derbisi Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.