  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Ekim 2020 Pazar 23:42
  • |
  • Son Güncelleme:

Selahattin Baki: Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'ye saygısızlık yaptı

Selahattin Baki: Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'ye saygısızlık yaptı

Paylaş

AA

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Yakaladığımız bazı net pozisyonları cömertçe harcamasaydık Fenerbahçe ailesi olarak çok daha rahat bir şekilde maçımızı izleyecektik." dedi.

Baki, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik direktör Erol Bulut ve oyuncuları tebrik ederek, son yıllarda kötü sonuçlar aldıkları deplasman maçlarında bu sezon 3 müsabakada 7 puana ulaştıklarını söyledi.

Galibiyeti hak ettiklerini kaydeden Baki, şöyle konuştu:

Yakaladığımız bazı net pozisyonları cömertçe harcamasaydık Fenerbahçe ailesi olarak çok daha rahat bir şekilde maçımızı izleyecektik. Göztepe kalecisi İrfan'ın hakkını yemeyelim, mükemmel bir maç çıkardı, kendisini tebrik ediyorum. Bazı detaylar var ki bunları sadece mağlupken değil, galipken de konuşmak gerekiyor. Bugün Fenerbahçe'nin aleyhine verilen penaltı bana göre olacak iş değil. Hadi hakem hakemlik refleksini gösterdi, öyle gördü, penaltıyı çaldı. İşte VAR sistemi böyle anlar için var. Nasıl VAR'a gitmez, VAR hakemi ile saha içi hakemi arasında bir diyalog oldu mu olmadı mı, bunu bilmek istiyoruz.

Baki, Fenerbahçe'nin aleyhine ve lehine olan pozisyonlarda yayıncı kuruluşun tekrar sayılarına bakmak gerektiğini belirterek, "Fenerbahçe aleyhine bir şey olduğu zaman neredeyse gösterilmeyen pozisyonlar Fenerbahçe'yi zor durumda bırakacak pozisyon olunca 10 kere arka arkaya gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, İzmir'den lider döndü: 2-3

"MEVCUT TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZE SAYGISIZLIK"

Yayıncı kuruluşun maçlarda isteyen izleyiciler için yayına tezahürat sesi verdiğini aktaran Baki, "Fatih Karagümrük maçında golü yediğimiz an eski teknik direktörümüzün adı zikredilen bir tezahüratı verdiler canlı yayında. Bu hem Fenerbahçe'ye saygısızlık hem de mevcut teknik direktörümüze büyük saygısızlıktır." diye konuştu.

Futboldan memnun, hakemden değil: Erol Bulut'tan maç değerlendirmesi

"OYNANAN OYUNLAR BİTMEMİŞ"

Baki, bu konuda yayıncı kuruluşa bilgi verdiklerini ancak herhangi bir dönüş olmadığını vurgulayarak, "Bu konuda Fenerbahçe ailesinin uyanık, güçlü ve dik durmalarını rica ediyorum. Çünkü bazı oynanan oyunlar bitmemiş görünüyor bize karşı." şeklinde görüş belirtti.

Karşılaşmanın hakeminin takdir haklarını Göztepe lehine kullandığını kaydeden Baki, "Ben çok iyi niyetli görmedim hakemi." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenerse ilk yarıyı yüzde 80 lider kapatır

Erman Toroğlu: Erol Bulut'ta Emre Belözoğlu baskısı var

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

F.Bahçe, İzmir'den lider döndü
F.Bahçe, İzmir'den lider döndü

F.Bahçe, İzmir'den lider döndü

'Trabzon'u yenerlerse ilk yarıyı yüzde 80 lider kapatırlar'
'Trabzon'u yenerlerse ilk yarıyı yüzde 80 lider kapatırlar'

'Trabzon'u yenerlerse ilk yarıyı yüzde 80 lider kapatırlar'

Futboldan memnun, hakemden değil: Bulut'tan maç değerlendirmesi
Futboldan memnun, hakemden değil: Bulut'tan maç değerlendirmesi

Futboldan memnun, hakemden değil: Bulut'tan maç değerlendirmesi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

'Erol Bulut'ta Emre Belözoğlu baskısı var'
'Erol Bulut'ta Emre Belözoğlu baskısı var'

'Erol Bulut'ta Emre Belözoğlu baskısı var'

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, 3-2 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sone eren Göztepe-Fenerbahçe maçı ve Süper Lig'in 5. haftasını değerlendirdi.

'Yayıncı kuruluş, F.Bahçe'ye saygısızlık yaptı'
'Yayıncı kuruluş, F.Bahçe'ye saygısızlık yaptı'

'Yayıncı kuruluş, F.Bahçe'ye saygısızlık yaptı'

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Yakaladığımız bazı net pozisyonları cömertçe harcamasaydık Fenerbahçe ailesi olarak çok daha rahat bir şekilde maçımızı izleyecektik." dedi.

'Pelkas'ın adını unuttum, 'Yunanistan' dedim
'Pelkas'ın adını unuttum, 'Yunanistan' dedim

'Pelkas'ın adını unuttum, 'Yunanistan' dedim

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Ozan Tufan, 3-2 kazandıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada zorlu mücadeleden gülümseten bir detay paylaştı.

Göztepe cehpesi de hakeme tepkili
Göztepe cehpesi de hakeme tepkili

Göztepe cehpesi de hakeme tepkili

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenilerek ligin 5. haftasında ilk mağlubiyetini alan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, skoru 3-2'ye getirdikten sonra gol bulabilmek için çok uğraştıklarını ancak bunu başaramadıklarını bildirdi. Sarı-kırmızılıların teknik sorumlusu Ersan Parlatan ise Fenerbahçe'nin penaltısı pozisyonundan önce faul olduğunu iddia etti.

'Berabere bitmesi için elinden geleni yaptı'
'Berabere bitmesi için elinden geleni yaptı'

'Berabere bitmesi için elinden geleni yaptı'

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Göztepe maçında bir penaltı yaptırıp bir de gol atarak maça damgasını vuran Serdar Aziz, zorlu mücadeleyi değerlendi.

'Daha farklı olabilirdi'
'Daha farklı olabilirdi'

'Daha farklı olabilirdi'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.