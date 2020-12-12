Emre Akbaba'ya Udinese talip oldu

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Galatasaraylı Emre Akbaba'ya İtalya'nın Udinese kulübü talip oldu.

Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında forma giyen Emre gol atamasa da rakip savunmalara yaptığı pres ve hareketli oyun yapısıyla Fatih Terim'den geçer not aldı. Terim form tutmaya başlayan yıldız oyuncuyu 11'de kullanmaya devam edeceği bildirildi.



Performansını değerlendiren Emre Akbaba da, "Bir yılda iki ciddi sakatlık yaşadım. Fizik olarak toparlanmam zaman aldı. Oynadıkça daha iyi olacağım. Tek ihtiyacım olan düzenli oynamak. Şimdi bu şans geldi ve her maç bir adım ileri gidiyorum. Kendime güveniyorum, zamanla çok daha iyi olacağım." ifadesini kullanmıştı.

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TOLGAY ARSLAN'IN ARDINDAN

Galatasaray ile sözleşme uzatması beklenen yıldız futbolcuya İtalya'dan talip çıktı. İtalyan basının haberine göre, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Tolgay Arslan'ı bonservissiz olarak kadrosuna katan Udinese, Emre Akbaba için de aynı formülü deneyecek.

Udinese, Emre Akbaba'nın sözleşmemesini uzatmaması halinde resmi teklif yapacak.

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GALATASARAY'DA KALACAK

Bu arada Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray taraftarının 'Cimbom'un çocuğu' tezahüratını yaptığı Emre Akbaba da yuvasında kalacak. Babel, Arda, Belhanda gibi yıldızların yokluğunda eline geçen şansı iyi kullanan Emre kendisine olan güveni de yeniden tazeledi. 1 milyon 750 bin Euro garanti ücreti olan ancak sözleşmesindeki döviz kuru sabitlenen Emre Akbaba'nın ücreti artık Türk Lirasına çevrilecek. Türk Lirası üzerinden yeni sözleşme sunulacak olan Emre'ye 7.5 milyon TL garanti ücret teklif etmesi bekleniyor.

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