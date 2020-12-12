Florya'da Fatih Terim ve Mbaye Diagne arasında özel görüşme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son haftaların formda ismi Mbaye Diagne ile antrenman sırasında baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
"BÖYLE DEVAM ET FORMA SENİNDİR"
Milliyet'te yer alan habere göre, Terim'in performansından memnun olduğu Senegalli forvete, "İşte gerçek Diagne bu. Böyle oynamaya devam edersen forma senindir. Sadece gol atman değil aynı zamanda bu takımın bir parçası olduğunu göstermen beni memnun ediyor." dediği öğrenildi.
Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne ile antrenman sırasında özel olarak görüştü.
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