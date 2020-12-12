Son dakika haberi... Galatasaray'da yerli operasyonu başlıyor! Üç imza birden...

Fatih Terim'in Galatasaray'daki yerli operasyonu mevcut kadrodaki isimlerle sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılıların hedefinde Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman, Aytemiz Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Bursaspor'dan Ali Akman var.

Galatasaray'daki yerli operasyonu, yeni isimlerle devam edecek. Bu yeni yapılanmanın yalnızca eldeki mevcut isimlerle sınırlı kalmasını istemeyen Aslan'ın hocası Fatih Terim, bir süre önce yönetime sunduğu transfer listesinin eksiksiz tamamlanmasını bekliyor.

Fanatik'in haberine göre, bu doğrultuda Galatasaray'ın gündeminde Bursaspor'un 18 yaşındaki forveti Ali Akman, Alanyaspor'un 26 yaşındaki orta sahası Salih Uçan ve Fortuna Düsseldorf'un 26 yaşındaki forveti Kenan Karaman var. Üç oyuncunun ortak noktası da sözleşmelerinin sezon sonunda bitiyor oluşu.

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Gündemdeki oyuncuların kulüpleriyle görüşen Galatasaray Yönetimi, ara transfer döneminde bonservis konusunda beklenen indirimi alamazsa, operasyon sezon sonuna kalacak.

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MAAŞ BÜTÇESİ OLDUKÇA AZALACAK

Sarı-kırmızılılar böylece üç kaliteli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamış olacak. Plana göre üç isimle de Türk Lirası üzerinden kontrat yapılacak.

Yüksek maaşlı yabancıların da gönderilmesiyle, bütçede önemli bir tasarruf sağlanırken, aynı zamanda kadro kalitesi artırılacak. Operasyon tamamlandığında, Terim'in elindeki Türk rotasyonu hayli yüksek bir seviyeye ulaşacak.

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