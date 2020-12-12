Son dakika haberi... Galatasaray'da yerli operasyonu başlıyor! Üç imza birden...

Galatasaray'daki yerli operasyonu, yeni isimlerle devam edecek. Bu yeni yapılanmanın yalnızca eldeki mevcut isimlerle sınırlı kalmasını istemeyen Aslan'ın hocası Fatih Terim, bir süre önce yönetime sunduğu transfer listesinin eksiksiz tamamlanmasını bekliyor.
Fanatik'in haberine göre, bu doğrultuda Galatasaray'ın gündeminde Bursaspor'un 18 yaşındaki forveti Ali Akman, Alanyaspor'un 26 yaşındaki orta sahası Salih Uçan ve Fortuna Düsseldorf'un 26 yaşındaki forveti Kenan Karaman var. Üç oyuncunun ortak noktası da sözleşmelerinin sezon sonunda bitiyor oluşu.
Gündemdeki oyuncuların kulüpleriyle görüşen Galatasaray Yönetimi, ara transfer döneminde bonservis konusunda beklenen indirimi alamazsa, operasyon sezon sonuna kalacak.
MAAŞ BÜTÇESİ OLDUKÇA AZALACAK
Sarı-kırmızılılar böylece üç kaliteli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamış olacak. Plana göre üç isimle de Türk Lirası üzerinden kontrat yapılacak.
Yüksek maaşlı yabancıların da gönderilmesiyle, bütçede önemli bir tasarruf sağlanırken, aynı zamanda kadro kalitesi artırılacak. Operasyon tamamlandığında, Terim'in elindeki Türk rotasyonu hayli yüksek bir seviyeye ulaşacak.
Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne ile antrenman sırasında özel olarak görüştü.
Bursaspor'un efsane kaptanlarından Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın heykeli, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin girişine konuldu.
Fatih Terim'in Galatasaray'daki yerli operasyonu mecvut kadrodaki isimlerle sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılılar'ın hedefinde Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman, Aytemiz Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Bursaspor'dan Ali Akman var.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun dönmesiyle birlikte Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor. Genç teknik adamın taktik idmanda Mert Hakan'ı 11'de görevlendirip, son haftaların formsuz ismi Sosa'yı yedek bıraktığı öğrenildi.
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