Galatasaray'dan bir scout transferi daha! Bu sefer İtalya'dan

Devre arasına stoper ve orta saha transferi düşünen Galatasaray, çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılı takımın ilk planı, Marcao ve Luyindama'dan birini yüksek bir bonservis bedeliyle satıp yerine makul fiyatta alternatif bulmak...
23 YAŞINDA
Marcao ve Luyindama'nın talipleri çıkmasıyla şimdiden stoper alternatiflerini belirleyen Galatasaray'da, Maxime Leverbe ismi gündeme geldi.
İtalyan ekibi Chievo'da oynayan 23 yaşındaki Fransız stoperin, scout ekibinin dikkatini çektiği kaydedildi.
1.88 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, geçen sezon Sampdoria'dan 600 bin euroya kadroya katıldı. Bu sezon Serie B'de 9, İtalya Kupası'nda tek maça çıkan Leverbe, 1 de gol attı.
Galatasaray'ın sakat yıldızı Radamel Falcao'nun, "sakatlanırım" korkusu yaşadığı için psikolojik olarak sahaya dönemediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2021 yılına kayıpsız girmek istiyor. Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi oyuncularıyla toplantı yapan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu ay kalan 3 maçımızı kazanarak 2021'e zirvede başlamalıyız." dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki yönetimin Adem Ljajic'le yapılan sözleşmedeki "24 ay eşit taksitte ödeme" maddesini görünce çılgına döndü.
Galatasaray, Bursaspor'da şov yapan Ayhan Akman'ın yeğeni genç yıldız adayı Ali Akman'ı transfer ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Akman için Aslan, Bursa'ya 10 milyon TL teklif edecek. İmzalar çok yakın...
Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne ile antrenman sırasında özel olarak görüştü.
Bursaspor'un efsane kaptanlarından Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın heykeli, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin girişine konuldu.