Galatasaray'dan bir scout transferi daha! Bu sefer İtalya'dan

Kış transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Luyindama ve Marcao, bir çok kulübün radarında. İkiliden birini satmayı planlayan Aslan, stoper bölgesi için alternatif isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılıların listesinde İtalya Serie B'de forma giyen Fransız stoper Maxime Leverbe...

Devre arasına stoper ve orta saha transferi düşünen Galatasaray, çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılı takımın ilk planı, Marcao ve Luyindama'dan birini yüksek bir bonservis bedeliyle satıp yerine makul fiyatta alternatif bulmak...



23 YAŞINDA

Marcao ve Luyindama'nın talipleri çıkmasıyla şimdiden stoper alternatiflerini belirleyen Galatasaray'da, Maxime Leverbe ismi gündeme geldi.



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İtalyan ekibi Chievo'da oynayan 23 yaşındaki Fransız stoperin, scout ekibinin dikkatini çektiği kaydedildi.

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1.88 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, geçen sezon Sampdoria'dan 600 bin euroya kadroya katıldı. Bu sezon Serie B'de 9, İtalya Kupası'nda tek maça çıkan Leverbe, 1 de gol attı.

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