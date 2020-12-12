  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Aralık 2020 Cumartesi 09:49
  • |
  • Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Galatasaray, Ali Akman'ı kadrosuna katıyor

Son dakika haberi... Galatasaray, Ali Akman'ı kadrosuna katıyor

Paylaş

Galatasaray, Bursaspor'da şov yapan Ayhan Akman'ın yeğeni genç yıldız adayı Ali Akman'ı transfer ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Akman için Aslan, Bursa'ya 10 milyon TL teklif edecek. İmzalar çok yakın...

Yerli ve genç oyuncuların transferine ağırlık veren Galatasaray bu yönde adımlar atmaya devam ediyor.

Transfer bütçesini ocak ayına saklayan Aslan gözünü iç piyasayı çevirdi. Falcao'nun sık sık sakatlanmasından dolayı Diagne'nin yanına bir golcü daha planlayan sarı-kırmızılılar, Bursaspor'da parlayan Ali Akman'ı mutlaka kadroya katmak istiyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla talep ettiği 18 yaşındaki santrfor için devre arasında Timsah'ın kapısı çalınacak. Sezon sonu boşa çıkacak genç golcüyü yurt dışına kaptırmak istemeyen Cimbom, Ali'yi parlatıp ileriki sezonlarda yüksek bonservis bedeliyle göndermeyi hedefliyor.

Galatasaray'da yerli operasyonu başlıyor! Üç imza birden...

YIRTICI; ÇİFT SANTRFOR DA OYNAR

Fotomaç'ın haberine göre, İmparator'un ileri uçta pres yapabilen yırtıcı bir forvet istediği biliniyor. Takımın zaman zaman çift santrfor oynayacağı dönemde Ali'nin, Diagne veya Falcao'nun yanında yer alabileceği düşünülüyor.

Falcao'nun sorunu fizyolojik değil psikolojik

13 MAÇTA 8 GOL ATTI

Bursaspor'da A takım formasını geçen sezon terletmeye başlayan Ali; 25 maçta 4 gol, 1 asistle oynamıştı. Bu sezon 11'in değişilmez ismi olan genç santrfor henüz 13 maçta 8 kez fileleri sarsıp, 3 de asist yaptı. 

Yönetimin, genç golcü için 10 milyon TL'yi gözden çıkardığı da öğrenildi. Sezon sonu boşa çıkacak Ali Akman'dan Bursaspor'un da para kazanmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Florya'da Fatih Terim ve Mbaye Diagne arasında özel görüşme

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Çebi'den Orman'a tepki: Hayatımda böyle bir şey görmedim
Çebi'den Orman'a tepki: Hayatımda böyle bir şey görmedim

Çebi'den Orman'a tepki: Hayatımda böyle bir şey görmedim

Ve Ali Akman Aslan oluyor
Ve Ali Akman Aslan oluyor

Ve Ali Akman Aslan oluyor

Falcao'nun sorunu fizyolojik değil psikolojik
Falcao'nun sorunu fizyolojik değil psikolojik

Falcao'nun sorunu fizyolojik değil psikolojik

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Florya'da özel görüşme
Florya'da özel görüşme

Florya'da özel görüşme

Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne ile antrenman sırasında özel olarak görüştü.

Pablo Batalla'nın heykeli dikildi!
Pablo Batalla'nın heykeli dikildi!

Pablo Batalla'nın heykeli dikildi!

Bursaspor'un efsane kaptanlarından Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın heykeli, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin girişine konuldu.

G.Saray'da yerli operasyonu! Üç imza birden...
G.Saray'da yerli operasyonu! Üç imza birden...

G.Saray'da yerli operasyonu! Üç imza birden...

Fatih Terim'in Galatasaray'daki yerli operasyonu mecvut kadrodaki isimlerle sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılılar'ın hedefinde Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman, Aytemiz Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Bursaspor'dan Ali Akman var.

F.Bahçe'de Jose Sosa gözden düştü
F.Bahçe'de Jose Sosa gözden düştü

F.Bahçe'de Jose Sosa gözden düştü

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun dönmesiyle birlikte Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor. Genç teknik adamın taktik idmanda Mert Hakan'ı 11'de görevlendirip, son haftaların formsuz ismi Sosa'yı yedek bıraktığı öğrenildi.

Süper Lig'de haftanın maçı: Tüm detaylar
Süper Lig'de haftanın maçı: Tüm detaylar

Süper Lig'de haftanın maçı: Tüm detaylar

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

F.Bahçe'de Sadık Çiftpınar sürprizi
F.Bahçe'de Sadık Çiftpınar sürprizi

F.Bahçe'de Sadık Çiftpınar sürprizi

Bugün Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de stoper bölgesindeki eksiklikler dikkat çekiyor. Sarı-Kanarya'da Lemos ve Serdar Aziz yok. Hazırlık maçlarında performansıyla geçer not alan Sadık Çiftpınar, Tisserand'ın yanında ilk 11'de başlayacak.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.