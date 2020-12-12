Son dakika haberi... Galatasaray, Ali Akman'ı kadrosuna katıyor

Galatasaray, Bursaspor'da şov yapan Ayhan Akman'ın yeğeni genç yıldız adayı Ali Akman'ı transfer ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Akman için Aslan, Bursa'ya 10 milyon TL teklif edecek. İmzalar çok yakın...

Yerli ve genç oyuncuların transferine ağırlık veren Galatasaray bu yönde adımlar atmaya devam ediyor.

Transfer bütçesini ocak ayına saklayan Aslan gözünü iç piyasayı çevirdi. Falcao'nun sık sık sakatlanmasından dolayı Diagne'nin yanına bir golcü daha planlayan sarı-kırmızılılar, Bursaspor'da parlayan Ali Akman'ı mutlaka kadroya katmak istiyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla talep ettiği 18 yaşındaki santrfor için devre arasında Timsah'ın kapısı çalınacak. Sezon sonu boşa çıkacak genç golcüyü yurt dışına kaptırmak istemeyen Cimbom, Ali'yi parlatıp ileriki sezonlarda yüksek bonservis bedeliyle göndermeyi hedefliyor.

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YIRTICI; ÇİFT SANTRFOR DA OYNAR

Fotomaç'ın haberine göre, İmparator'un ileri uçta pres yapabilen yırtıcı bir forvet istediği biliniyor. Takımın zaman zaman çift santrfor oynayacağı dönemde Ali'nin, Diagne veya Falcao'nun yanında yer alabileceği düşünülüyor.

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13 MAÇTA 8 GOL ATTI

Bursaspor'da A takım formasını geçen sezon terletmeye başlayan Ali; 25 maçta 4 gol, 1 asistle oynamıştı. Bu sezon 11'in değişilmez ismi olan genç santrfor henüz 13 maçta 8 kez fileleri sarsıp, 3 de asist yaptı.

Yönetimin, genç golcü için 10 milyon TL'yi gözden çıkardığı da öğrenildi. Sezon sonu boşa çıkacak Ali Akman'dan Bursaspor'un da para kazanmaya sıcak baktığı kaydedildi.

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