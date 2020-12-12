Son dakika haberi... Galatasaray, Ali Akman'ı kadrosuna katıyor

Yerli ve genç oyuncuların transferine ağırlık veren Galatasaray bu yönde adımlar atmaya devam ediyor.
Transfer bütçesini ocak ayına saklayan Aslan gözünü iç piyasayı çevirdi. Falcao'nun sık sık sakatlanmasından dolayı Diagne'nin yanına bir golcü daha planlayan sarı-kırmızılılar, Bursaspor'da parlayan Ali Akman'ı mutlaka kadroya katmak istiyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla talep ettiği 18 yaşındaki santrfor için devre arasında Timsah'ın kapısı çalınacak. Sezon sonu boşa çıkacak genç golcüyü yurt dışına kaptırmak istemeyen Cimbom, Ali'yi parlatıp ileriki sezonlarda yüksek bonservis bedeliyle göndermeyi hedefliyor.
YIRTICI; ÇİFT SANTRFOR DA OYNAR
Fotomaç'ın haberine göre, İmparator'un ileri uçta pres yapabilen yırtıcı bir forvet istediği biliniyor. Takımın zaman zaman çift santrfor oynayacağı dönemde Ali'nin, Diagne veya Falcao'nun yanında yer alabileceği düşünülüyor.
13 MAÇTA 8 GOL ATTI
Bursaspor'da A takım formasını geçen sezon terletmeye başlayan Ali; 25 maçta 4 gol, 1 asistle oynamıştı. Bu sezon 11'in değişilmez ismi olan genç santrfor henüz 13 maçta 8 kez fileleri sarsıp, 3 de asist yaptı.
Yönetimin, genç golcü için 10 milyon TL'yi gözden çıkardığı da öğrenildi. Sezon sonu boşa çıkacak Ali Akman'dan Bursaspor'un da para kazanmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne ile antrenman sırasında özel olarak görüştü.
Bursaspor'un efsane kaptanlarından Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın heykeli, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin girişine konuldu.
Fatih Terim'in Galatasaray'daki yerli operasyonu mecvut kadrodaki isimlerle sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılılar'ın hedefinde Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman, Aytemiz Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Bursaspor'dan Ali Akman var.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun dönmesiyle birlikte Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor. Genç teknik adamın taktik idmanda Mert Hakan'ı 11'de görevlendirip, son haftaların formsuz ismi Sosa'yı yedek bıraktığı öğrenildi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Bugün Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de stoper bölgesindeki eksiklikler dikkat çekiyor. Sarı-Kanarya'da Lemos ve Serdar Aziz yok. Hazırlık maçlarında performansıyla geçer not alan Sadık Çiftpınar, Tisserand'ın yanında ilk 11'de başlayacak.