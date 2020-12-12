  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Aralık 2020 Cumartesi 11:51
  • |
  • Son Güncelleme:

Falcao'nun sorunu fizyolojik değil psikolojik

Falcao'nun sorunu fizyolojik değil psikolojik

Paylaş

Galatasaray'ın sakat yıldızı Radamel Falcao'nun, "sakatlanırım" korkusu yaşadığı için psikolojik olarak sahaya dönemediği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın sahalara dönemeyen yıldızı Radamel Falcao'nun sorunun fizyolojik değil psikolojik olduğu düşünülüyor. Kolombiyalı forvetin "Yeniden sakatlanırım" korkusu yaşadığı için takıma dönemediği ifade edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, sağlık heyetinin verdiği raporlara göre hareket eden ancak Falcao'dan bir türlü istediklerini elde edemeyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Darıca Gençlerbirliği ile yapılacak kupa maçında golcüsünü test etmeyi amaçlıyordu. Ancak bu konuda henüz kesin karar veremedi.

Son dakika haberi... Galatasaray, Ali Akman'ı kadrosuna katıyor

DIAGNE VAR ACELE YOK

Radamel Falcao'nun korkularına toleranslı yaklaşan ve oyuncusunun psikolojik olarak korkusunu kafasından atmadan oynatmamayı amaçlayan Terim'in, Diagne'nin formda olmasından dolayı acele etmediği ifade edildi.

Falcao'nun henüz takıma katılabilecek duruma gelmediği, sarı-kırmızılıların dünkü antrenmanında da arkadaşlarından ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştığı dile getirildi.

Son dakika haberi... Galatasaray'da yerli operasyonu başlıyor! Üç imza birden...

Florya'da Fatih Terim ve Mbaye Diagne arasında özel görüşme

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Çebi'den Orman'a tepki: Hayatımda böyle bir şey görmedim
Çebi'den Orman'a tepki: Hayatımda böyle bir şey görmedim

Çebi'den Orman'a tepki: Hayatımda böyle bir şey görmedim

Ve Ali Akman Aslan oluyor
Ve Ali Akman Aslan oluyor

Ve Ali Akman Aslan oluyor

Falcao'nun sorunu fizyolojik değil psikolojik
Falcao'nun sorunu fizyolojik değil psikolojik

Falcao'nun sorunu fizyolojik değil psikolojik

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Florya'da özel görüşme
Florya'da özel görüşme

Florya'da özel görüşme

Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne ile antrenman sırasında özel olarak görüştü.

Pablo Batalla'nın heykeli dikildi!
Pablo Batalla'nın heykeli dikildi!

Pablo Batalla'nın heykeli dikildi!

Bursaspor'un efsane kaptanlarından Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın heykeli, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin girişine konuldu.

G.Saray'da yerli operasyonu! Üç imza birden...
G.Saray'da yerli operasyonu! Üç imza birden...

G.Saray'da yerli operasyonu! Üç imza birden...

Fatih Terim'in Galatasaray'daki yerli operasyonu mecvut kadrodaki isimlerle sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılılar'ın hedefinde Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman, Aytemiz Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Bursaspor'dan Ali Akman var.

F.Bahçe'de Jose Sosa gözden düştü
F.Bahçe'de Jose Sosa gözden düştü

F.Bahçe'de Jose Sosa gözden düştü

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun dönmesiyle birlikte Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor. Genç teknik adamın taktik idmanda Mert Hakan'ı 11'de görevlendirip, son haftaların formsuz ismi Sosa'yı yedek bıraktığı öğrenildi.

Süper Lig'de haftanın maçı: Tüm detaylar
Süper Lig'de haftanın maçı: Tüm detaylar

Süper Lig'de haftanın maçı: Tüm detaylar

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

F.Bahçe'de Sadık Çiftpınar sürprizi
F.Bahçe'de Sadık Çiftpınar sürprizi

F.Bahçe'de Sadık Çiftpınar sürprizi

Bugün Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de stoper bölgesindeki eksiklikler dikkat çekiyor. Sarı-Kanarya'da Lemos ve Serdar Aziz yok. Hazırlık maçlarında performansıyla geçer not alan Sadık Çiftpınar, Tisserand'ın yanında ilk 11'de başlayacak.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.