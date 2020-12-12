Falcao'nun sorunu fizyolojik değil psikolojik

Galatasaray'ın sakat yıldızı Radamel Falcao'nun, "sakatlanırım" korkusu yaşadığı için psikolojik olarak sahaya dönemediği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın sahalara dönemeyen yıldızı Radamel Falcao'nun sorunun fizyolojik değil psikolojik olduğu düşünülüyor. Kolombiyalı forvetin "Yeniden sakatlanırım" korkusu yaşadığı için takıma dönemediği ifade edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, sağlık heyetinin verdiği raporlara göre hareket eden ancak Falcao'dan bir türlü istediklerini elde edemeyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Darıca Gençlerbirliği ile yapılacak kupa maçında golcüsünü test etmeyi amaçlıyordu. Ancak bu konuda henüz kesin karar veremedi.

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DIAGNE VAR ACELE YOK

Radamel Falcao'nun korkularına toleranslı yaklaşan ve oyuncusunun psikolojik olarak korkusunu kafasından atmadan oynatmamayı amaçlayan Terim'in, Diagne'nin formda olmasından dolayı acele etmediği ifade edildi.

Falcao'nun henüz takıma katılabilecek duruma gelmediği, sarı-kırmızılıların dünkü antrenmanında da arkadaşlarından ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştığı dile getirildi.

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