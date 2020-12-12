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aksam.com.tr
  • 12 Aralık 2020 Cumartesi 14:54
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Galatasaray'da yükselişin perde arkası

Galatasaray'da yükselişin perde arkası

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Galatasaray'da son milli takım arasıyla birlikte sezonun en iyi istatistiklerine ulaştı zirvenin de ortağı oldu. Cimbom'da pandemi ve sakatlıklar sebebiyle yapılan zorunlu değişiklikler ile Fatih Terim'in hayati tercihleri Aslan'ı şahlandırdı. Savunmadan çıkışlarda sorun yaşayan Luyindama yerine Donk'un oynaması ve daha hareketli isimlerin sahada oluşu Galatasaray'ın performansını yukarı çekti.

Omar, Luyindama, Arda, Babel, Belhanda gibi isimleri kullanamayan Galatasaray'a bu 'zorunlu' değişiklikler fayda sağladı. Savunmadan çıkışlarda sorun yaşayan Luyindama yerine Donk'un oynaması ve daha hareketli isimlerin sahada oluşu Galatasaray'ı değiştirdi

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MEHMET ALTIPARMAK AÇIKLAMIŞTI: "LUYINDAMA'NIN ÜZERİNE OYNADIK"

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray karşısında sezonun 4.haftasında 2-0 kazanan ve ilerleyen haftalarda görevinden ayrılan teknik direktör Mehmet Altıparmak, bir YouTube kanalında oyun stratejisini açıklamıştı. Mehmet Altıparmak, "Marcao topla iyi çıkabilen ve ayağı çok iyi bir oyuncu dolayısıyla biz topun Luyindama'dan çıkmasını tercih etmiştik. Hem risk almayı seven hem de pas oranı düşük bir oyuncuydu." ifadelerini kullanmıştı.

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DONK, MARCAO'NUN YÜKÜNÜ ALDI

Fatih Terim son 3 haftada Marcao ile birlikte Donk'u oynattı ve Marcao'nun topla çıkış konusunda üzerindeki yükü aldı. Donk aynı zamanda bir orta saha oyuncusu olduğu için pas başarı oranı daha yüksek.

Bu sezon Luyindama'nın pas başarı oranı %84 olarak gerçekleşirken özelikle puan kaybı yaşanan Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında ise oldukça aşağıya düşmüştü.

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İŞTE O ORANLAR

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe | Luyindama pas: 58 isabetli pas oranı: %79

Kasımpaşa 2-0 Galatasaray | Luyindama pas: 73 isabetli pas oranı: %84

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe | Luyindama pas: 29 isabetli pas oranı: %72

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