Galatasaray'da gol krallığı sevinci yaşayan ve Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Hilal forması giyen Bafetimbi Gomis, Twitter'dan Trabzonspor'a gitme iddiasını yalanladı.
Bir Twitter hesabının "Bafetimbi Gomis ➡ Trabzonspor" paylaşımını alıntılayan Gomis, "Saçmalama, Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir" tvitini attı.
Saçmalama ��— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) December 12, 2020
ASLAN’ın yeri sadece ASLANTEPE’dir. ���� https://t.co/1Lp9rKpt9u
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki yönetimin Adem Ljajic'le yapılan sözleşmedeki "24 ay eşit taksitte ödeme" maddesini görünce çılgına döndü.
Galatasaray, Bursaspor'da şov yapan Ayhan Akman'ın yeğeni genç yıldız adayı Ali Akman'ı transfer ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Akman için Aslan, Bursa'ya 10 milyon TL teklif edecek. İmzalar çok yakın...
Fatih Terim'in Galatasaray'daki yerli operasyonu mecvut kadrodaki isimlerle sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılılar'ın hedefinde Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman, Aytemiz Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Bursaspor'dan Ali Akman var.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun dönmesiyle birlikte Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor. Genç teknik adamın taktik idmanda Mert Hakan'ı 11'de görevlendirip, son haftaların formsuz ismi Sosa'yı yedek bıraktığı öğrenildi.
Kış transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Luyindama ve Marcao, bir çok kulübün radarında. İkiliden birini satmayı planlayan Aslan, stoper bölgesi için alternatif isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılıların listesinde İtalya Serie B'de forma giyen Fransız stoper Maxime Leverbe...
Galatasaray'da son milli takım arasıyla birlikte sezonun en iyi istatistiklerine ulaştı zirvenin de ortağı oldu. Cimbom'da pandemi ve sakatlıklar sebebiyle yapılan zorunlu değişiklikler ile Fatih Terim'in hayati tercihleri Aslan'ı şahlandırdı. Savunmadan çıkışlarda sorun yaşayan Luyindama yerine Donk'un oynaması ve daha hareketli isimlerin sahada oluşu Galatasaray'ın performansını yukarı çekti.