Eksik Aslan, Rize karşısında

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısına tam 7 eksikle çıkacak. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bu nedenle karantinada olan Arda Turan, Okan Kocuk, Babel, Belhanda ve Omar Rize’ye götürülmedi. Falcao ve Saracchi sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığı tamamen geçen Luyindama ise kadroya dahil edildi.
ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY
SAAT: 19.00
STAT: Çaykur Didi
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Atilla Karaoğlan
ASLAN’DA RESMEN SEÇİM YOK
Öte yandan, İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Galatasaray’da seçimin yapılmayacağını kulübe iletti. Galatasaray’da en erken 28 Şubat’a kadar seçim yapılmayacak.
Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Trabzonspor, B.B. Erzurumspor'un ardından MKE Ankaragücü'nü de 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin golü 45+1'de Lewis Baker'dan geldi.
KISA KISA
• Fırtına, puanını 12'ye yükseltti. Sarı-lacivertli kulüp ise 2 puanla ligin dibine demir attı.
• MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.
• Trabzonspor'un 124 günlük deplasman galibiyeti hasreti noktalandı.
• Bordo-mavililer, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış oldu.
Yaz transfer döneminde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Mısır'ın genç yeteneği Mostafa Mohamed, sarı-lacivertlilere transferi konusunda bir itirafta bulundu.
Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz günlerde kulüplerle yaptığı anlaşma sonrası bugün kulüplere aktarılmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na 200 milyon TL'lik ödeme yaptı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, ikinci dönemindeki ilk sınavında FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3'üncü hafta maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı karşılaşmadan 79-62 mağlup ayrıldı. A Milli Takım, gruptaki 4'üncü maçında pazar günü Hollanda ile karşılaşacak.
Teknik direktör Yılmaz Vural, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.
Milan forması altında özellikle son aylarda başarılı bir performans sergileyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Manchester United'a transfer olmak üzere.