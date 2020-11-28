Eksik Aslan, Rize karşısında

Fırtına bir bir ilerliyor

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Trabzonspor, B.B. Erzurumspor'un ardından MKE Ankaragücü'nü de 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin golü 45+1'de Lewis Baker'dan geldi.



KISA KISA

• Fırtına, puanını 12'ye yükseltti. Sarı-lacivertli kulüp ise 2 puanla ligin dibine demir attı.

• MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.

• Trabzonspor'un 124 günlük deplasman galibiyeti hasreti noktalandı.

• Bordo-mavililer, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış oldu.