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aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 08:00
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Eksik Aslan, Rize karşısında

Eksik Aslan, Rize karşısında

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AKŞAM

Galatasaray, bugün Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda eksikler can sıkıyor.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısına tam 7 eksikle çıkacak. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bu nedenle karantinada olan Arda Turan, Okan Kocuk, Babel, Belhanda ve Omar Rize’ye götürülmedi. Falcao ve Saracchi sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığı tamamen geçen Luyindama ise kadroya dahil edildi. 

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY

SAAT: 19.00

STAT: Çaykur Didi

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Atilla Karaoğlan 

ASLAN’DA RESMEN SEÇİM YOK

Öte yandan, İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Galatasaray’da seçimin yapılmayacağını kulübe iletti. Galatasaray’da en erken 28 Şubat’a kadar seçim yapılmayacak.

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KISA KISA
• Fırtına, puanını 12'ye yükseltti. Sarı-lacivertli kulüp ise 2 puanla ligin dibine demir attı.
• MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.
• Trabzonspor'un 124 günlük deplasman galibiyeti hasreti noktalandı.
• Bordo-mavililer, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış oldu.

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