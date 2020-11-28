Oğulcan Çağlayan: Hedefimiz şampiyonluk

'Üst üste hatalar yaptık'

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, uzatmalarda yedikleri golle iki puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.