Oğulcan Çağlayan: Hedefimiz şampiyonluk

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, Rizespor'u 4-0 yendikleri maçı değerlendirdi.Fatih Terim'in söylediklerini yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Oğulcan, "Geçen haftaki sonuçtan dolayı taraftarlarımızdan özür dileriz. Performansımız ve oyuncumuzdan memnun olan taraftarlar da vardı eminim. Bugün hem skoru, hem oyun olarak iyiydik. Her ikisini yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Galatasaray geri durmaz, hedefimiz şampiyonluk. Hep böyle iyi oynayarak kazanmaya devam etmek istiyoruz." dedi.
Oğulcan Çağlayan sözlerine şöyle devam etti:
İlk yarı yakaladığım bir fırsat var. Bir tane direkten dönen var, bir tanesini de Gökhan çıkardı. Ben hep takım arkadaşlarına yardım eden bir profil oldum. Bu benim önceliğim. Bu forma altında önümde uzun yıllar var. Bu formaya sıkı sıkı sarılacağım.
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