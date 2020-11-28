  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 21:34
  • |
  • Son Güncelleme:

Oğulcan Çağlayan: Hedefimiz şampiyonluk

Oğulcan Çağlayan: Hedefimiz şampiyonluk

Paylaş

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Oğulcan Çağlayan açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, Rizespor'u 4-0 yendikleri maçı değerlendirdi.

Fatih Terim'in söylediklerini yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Oğulcan, "Geçen haftaki sonuçtan dolayı taraftarlarımızdan özür dileriz. Performansımız ve oyuncumuzdan memnun olan taraftarlar da vardı eminim. Bugün hem skoru, hem oyun olarak iyiydik. Her ikisini yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Galatasaray geri durmaz, hedefimiz şampiyonluk. Hep böyle iyi oynayarak kazanmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Oğulcan Çağlayan sözlerine şöyle devam etti:

İlk yarı yakaladığım bir fırsat var. Bir tane direkten dönen var, bir tanesini de Gökhan çıkardı. Ben hep takım arkadaşlarına yardım eden bir profil oldum. Bu benim önceliğim. Bu forma altında önümde uzun yıllar var. Bu formaya sıkı sıkı sarılacağım.

Kralın dönüşü! 0-4

Emre Akbaba: Ayağa kalktık

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Kralın dönüşü! 0-4
Kralın dönüşü! 0-4

Kralın dönüşü! 0-4

Adanaspor yangın yeri: 40 pozitif!
Adanaspor yangın yeri: 40 pozitif!

Adanaspor yangın yeri: 40 pozitif!

'Hedefimiz şampiyonluk'
'Hedefimiz şampiyonluk'

'Hedefimiz şampiyonluk'

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

'Ayağa kalktık'
'Ayağa kalktık'

'Ayağa kalktık'

Galatasaray'ın yıldız ismi Emre Akbaba, 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu

'Üst üste hatalar yaptık'
'Üst üste hatalar yaptık'

'Üst üste hatalar yaptık'

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, uzatmalarda yedikleri golle iki puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Maç sonu olay! Ortalık karıştı...
Maç sonu olay! Ortalık karıştı...

Maç sonu olay! Ortalık karıştı...

Medipol Başakşehir'in evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı müsabakanın son düdüğüyle saha içinde gerginlik yaşandı.

Sivasspor'da 2 pozitif vaka
Sivasspor'da 2 pozitif vaka

Sivasspor'da 2 pozitif vaka

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Bayern Münih, liderliğini sürdürdü
Bayern Münih, liderliğini sürdürdü

Bayern Münih, liderliğini sürdürdü

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 3-1 yendi.

City, Burnley'i farklı geçti
City, Burnley'i farklı geçti

City, Burnley'i farklı geçti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Burnley'i 5-0 mağlup etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.