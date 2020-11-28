Emre Akbaba: Ayağa kalktık

Galatasaray'ın yıldız ismi Emre Akbaba, 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımın Çaykur Rizespor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından değerlenedirmelerde bulundu.

Rizespor karşısında sezonun en iyi performanslarından birine imza attıklarını ifade eden Akbaba, "Rize deplasmanı zordur. Gerçekten çok iyi çalışıyorduk. Antrenmanlarda çok iyiydik, geçen hafta da iyiydik ama kazanamadık. Ayağa kalkmak da önemli. Pozisyonlar bulduk, rakibe pozisyon vermedik. Galatasaray gibi oynadık. Sezon başı maalesef yine bir sakatlık yaşadım. Antrenmanlarda çalışarak, maçlarda oynayarak daha iyi olurum." dedi.

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