Emre Akbaba: Ayağa kalktık

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımın Çaykur Rizespor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından değerlenedirmelerde bulundu.
Rizespor karşısında sezonun en iyi performanslarından birine imza attıklarını ifade eden Akbaba, "Rize deplasmanı zordur. Gerçekten çok iyi çalışıyorduk. Antrenmanlarda çok iyiydik, geçen hafta da iyiydik ama kazanamadık. Ayağa kalkmak da önemli. Pozisyonlar bulduk, rakibe pozisyon vermedik. Galatasaray gibi oynadık. Sezon başı maalesef yine bir sakatlık yaşadım. Antrenmanlarda çalışarak, maçlarda oynayarak daha iyi olurum." dedi.
Galatasaray'ın yıldız ismi Emre Akbaba, 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu
Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, uzatmalarda yedikleri golle iki puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.
Medipol Başakşehir'in evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı müsabakanın son düdüğüyle saha içinde gerginlik yaşandı.
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 3-1 yendi.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Burnley'i 5-0 mağlup etti.