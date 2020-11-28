N'aptın Sörloth! Şimdi de penaltı kaçırdı...

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural'ın ailesi, tecrübeli antrenörün son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik sorumlusu Kenan Atik, uzatmalarda buldukları gollerle puan almalarının kendilerine büyük moral olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Diego Armando Maradona'nın son görüntüsü ortaya çıktı. Söz konusu videoda efsane futbolcunun zorlukla yürümesi ve yanındaki iki kişi dikkat çekti.

Kasımpaşa'da istifaların perde arkasında yaşananlar 'yok artık' dedirtti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sular durulmuyor! Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine 2 hafta önce göreve getirilen İrfan Buz, dün istifa ettiğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından aynı gün içinde kulübün CEO'su Serkan Reçber de görevi bırakmıştı. İstanbul ekibindeki bu istifaların perde arkasında yaşananlar ise ortaya çıktı.