Maç sonu olay! Başakşehir'de ortalık karıştı...

Süper Lig’in 10. haftasında Başakşehir, evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. 60. dakikaya kadar maçı 3-0 önde götüren turuncu-lacivertliler, 62’de Özer, 90+2’de Rodellega ve 90+7’de Murawski’nin gollerine engel olamayınca iki takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı.
Hakemin son düdüğünün ardından ise saha içinde gerginlik yaşandı. Mustafa Yumlu ve Skrtel arasına başlayan sözlü tartışmaya diğer futbolcular da katılınca kısa süreli itişmeler oldu. Ancak Denizlisporlu futbolcu Rodellega ile turuncu-lacivertli teknik ekip görevlileri araya girerek olayların büyümesini engelledi.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sular durulmuyor! Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine 2 hafta önce göreve getirilen İrfan Buz, dün istifa ettiğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından aynı gün içinde kulübün CEO'su Serkan Reçber de görevi bırakmıştı. İstanbul ekibindeki bu istifaların perde arkasında yaşananlar ise ortaya çıktı.
Medipol Başakşehir'in sahasında Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 2 gol atan Fredrik Gulbrandsen, ligde son 3 haftada toplam 5 gole ulaşmış oldu.
Medipol Başakşehir'in sezon başında renklerine bağladığı Nacer Chadli, turuncu-lacivertli forma altında üçüncü maçında üçüncü asistini yaptı.
Devre arası transfer döneminde yapacağı transferlerle takımı güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gözler bir yandan da gönderilecek isimlere çevrildi. Sarı-Kırmızılılarda gözden çıkarılan ilk isim, geldiği günden beri istenen seviyeye bir türlü ulaşamayan Oghenekaro Etebo oldu.
Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Konuk ekip 90+5'te attığı golle mücadeleden 1 puanı kopardı.
Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.