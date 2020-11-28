Uzatmalarda 2 gol yiyen Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u ağırladı. Konuk ekip 90+2 ve 90+7'de bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı ve güçlü rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

İLK 11’LER



Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut, Gulbrandsen, İrfan Can, Chadli, Deniz, Visca, Demba Ba

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Lopes, Murawski, Bakalorz, Sacko, Aissati, Sagal, Rodallega

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 3-3 YUKATEL DENİZLİSPOR

Goller: Dk.11, 21 Gulbrandsen, Dk.59 Demba Ba, Dk.62 Özer Özdemir, Dk.90+2 Rodallega, Dk.90+7 Murawski (pen)

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

4’ İrfan Can'ın ara pasıyla sağ kanattan hareketlenen Gulbrandsen'in ortaya çevirmek istediği top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

9’ Fredrik Gulbrandsen rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

11’ Nacer Chadli'nin orta alandan derinlemesine gönderdiği pasla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen, ceza alanına girerken sağ çaprazdan yerden bir vuruş yaptı ve Pantilimon'un yanından topu ağlara yolladı. (1-0)

13’ Visca'nın ceza alanına doldurduğu topu son çizgide kontrol eden Gulbrandsen pasını geriye doğru çıkardı, altı pasın hemen dışında boş kalan Chadli'nin gelişine vuruşunda top kalecide kaldı.

16’ Sağ kanatta buluştuğu top sonrası Deniz'den sıyrılıp ceza alanına sokulan Sagal, çapraz pozisyonda dar açıdan kaleyi denedi. Volkan Babacan'ın kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı.

19’ Rodallega'nın şutunda savunmadan sekip yükselen topa penaltı noktası üzerinden Bakalorz kafayı vurdu, önde yakalanan Volkan Babacan'ı geçen top üst ağlarda kaldı.

21’ Visca'nın nefis pasıyla savunma arkasında bomboş kalan Gulbrandsen, karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla ağları sarstı. (2-0)

23’ Gulbrandsen'in pasıyla ceza sahasına sokulan Demba Ba'nın vuruşunda kaleciden dönen topu Mahmut tamamlamak istedi, onun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

30’ Başakşehir'in rakip yarı alanda kaptırdığı top sonrası hızlı atağa çıkan Denizlispor'da Sagal'ın taşıdığı topa ceza alanı ön çizgisinden Rodallega vurdu, yerden giden top kaleci Volkan'da kaldı.

34’ Denizlispor akınında Ismail Aissati uzak mesafeden şutunu çekti, Volkan Babacan sağına yattı ve topu kontrol etti.

45' İlk yarı Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46' İkinci yarıda ilk düdük çaldı.

49’ Sagal'ın kullandığı serbest vuruş sonrası kale ağzında oluşan karambolde Mustafa Yumlu vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan'ı geçen topu çizginin hemen önündeki Skrtel kornere yolladı.

52’ Denizlispor'un kullandığı köşe vuruşunun ardından karşı atağa çıkan Başakşehir'de İrfan Can'dan pası alan Gulbrandsen'in ceza alanı içinden şutunda top savunmadan döndü.

57’ Visca sağ kanattan içeriye yerden bir pas gönderdi. Ceza alanı ön çizgisinde kontrol eden Chadli'nin vuruşunda top savunmadan döndü.

59’ Sağ kanattan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasına doğru gelen topa Demba Ba gelişine müthiş vurdu. (3-0)

62’ Sacko'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Özer Özdemir, karşı karşıya pozisyonda çaprazdan yaptığı vuruşla farkı ikiye indirdi. (3-1)

64’ Başakşehir atağında Edin Visca ceza alanı dışından şansını denedi, top üstten auta gitti.

66’ Ceza sahası içinde topla buluşan Edin Visca sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

69’ Bu dakikada Medipol Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Demba Ba.

70’ Yukatel Denizlispor bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Hugo Rodallega tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

72’ Medipol Başakşehir’de Okechukwu Azubuike rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

74’ Sol çaprazdan içeri sokulan Chadli'nin şutunda kaleci Pantilimon direk dibinde topu kontrol etti.

75' Başakşehir'de bu kez Demba Ba'dan pası alan Gulbrandsen sol çaprazdan şutunu çekti, Pantilimon bir kez daha topun sahibi oldu.

86’ Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç önünü boşaltıp vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

90+2’ Sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Sagal'ın içeriye doğru gönderdiği topa Skrtel ters bir vuruş yaptı. Devamında kaleci Volkan'dan seken topu kale ağzında Rodallega tamamladı. (3-2)

90+5’ VAR tavsiyesiyle pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, Skrtel'in hava topu mücadelesinde Mustafa Yumlu'nun kafasına koluyla bir müdahalede bulunduğunu belirledi ve penaltı kararı verdi.

90+7’ Penaltıda topun başına geçen Murawski düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maça denge getirdi. (3-3)

Son bölümleri nefes kesen maç 3-3 berabere bitti.