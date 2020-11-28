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aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 19:55
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Okan Buruk: Üst üste hatalar yaptık

Okan Buruk: Üst üste hatalar yaptık

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AA

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, uzatmalarda yedikleri golle iki puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün burada çok daha farklı şeyler konuşmamız gerekirken 90 artılarda yediğimiz iki golle kaybettiğimiz puanı konuşacağız. Bu tabii ki insanı üzüyor." dedi.

Yoğun maç temposu nedeniyle oyuncu değişiklikleri yaptıklarını aktaran Buruk, şöyle konuştu:

İlk 45 dakika çok üstün oynadık, soyunma odasına 2-0 önde girdik. İkinci yarı 3. golü bulduk. 3-1 sonrası rakibimizin hücum hamleleri oldu. Bizim de yakaladığımız pozisyonlar oldu. Sonlandırmada problem yaşadık. Dördüncü golü bulup maçı bitirme şansı bize geldi ama son pas tercihlerimiz doğru olmayınca bunu yapamadık. Tabii üç gün sonra bir maç daha oynayacağız. Bu yoğun tempoyu düşünerek oyuncu değişiklikleri yaptık. Yorgunlukları olan arkadaşlarımızı dinlendirdik. Belki de bu maçın sonundaki beraberlik biraz yaptığımız değişikliklerden de kaynaklanıyor olabilir. Tabii ki futbolun içerisinde bunlar var. Çok rahat kazanabileceğimiz bir karşılaşmayı bitirebilirdik ama iki tane hatayı üst üste yaptık. Burada rakibin de pozisyon içinde aktif olmadığı anda topu kendi kalemize vurduk. Şanssız iki gol yedik, iki puan kaybettik. Bundan dolayı üzgünüz. Bizim seviyemizde bir takımın yapmayacağı şeyleri yaptık maç sonunda. Bu hatalar maç içerisinde verdiğimiz emeği de aldı götürdü. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanmaya başlayacağız. Moral bozukluğu oldu tabii ki bu maç bizim için ama hem Şampiyonlar Ligi hem ligde kendimizi toparlayıp yolumuza devam etmeye çalışacağız.

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