Kemal Atik: 3-0'dan dönmek büyük moral oldu

AA

Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik sorumlusu Kenan Atik, uzatmalarda buldukları gollerle puan almalarının kendilerine büyük moral olduğunu söyledi.

Kenan Atik, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Denizlispor için çok büyük moral oldu. 3-0'dan Başakşehir gibi takıma 3 gol atıp beraberliği yakalamak büyük moral oldu." dedi.

Oyuncularını ortaya koydukları performans için tebrik ettiğini belirten Atik, "Taraftarlarımıza, bize güvenen Denizli halkına bu güvenlerinin boşa çıkmadığını gösterdiler. Denizlispor onuruyla, şerefiyle kendine yakışan futbolu oynamak için mücadele eder. Kazanırız, kaybederiz fark etmez. Bugün en azından ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici. Kulübümüze de hayırlı olsun. Tabii işimiz bitmedi. Ligde kıran kırana mücadele var. Denizlispor'u daha iyi yerlere çıkarmak için çabalayacağız." diye konuştu.

Uzatmalarda 2 gol yiyen Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı

Kenan Atik, yoğun bakımda tedavi gören teknik direktör Yılmaz Vural'a "geçmiş olsun" dileklerini de iletti.

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