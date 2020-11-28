  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 19:09
  • |
  • Son Güncelleme:

Gulbrandsen, gollerine devam ediyor

Gulbrandsen, gollerine devam ediyor

Paylaş

IHA

Medipol Başakşehir'in sahasında Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 2 gol atan Fredrik Gulbrandsen, ligde son 3 haftada toplam 5 gole ulaşmış oldu.

Süper Lig’in 10. haftasında Başakşehir, evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerde goller 11 ve 21. dakikalarda Gulbrandsen, 59. dakika Demba Ba’dan geldi. Başakşehir’de son haftalarda takımını sırtlayan isim olsan Norveçli futbolcu Gulbrandsen, Denizli temsilcisini de boş geçmedi.

Uzatmalarda 2 gol yiyen Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı

8. haftada Medipol Başakşehir’in sahasında Gençlerbirliğini 2-1 yendiği müsabakanın 80. dakikasında oyuna dahil olan ve girer girmez takımına beraberliği getiren golü atan 28 yaşındaki futbolcu, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş’a 3-2 kaybedilen karşılaşmada ise 76’da oyuna girip 81 ve 90. dakikalarda ağları sarsarak turuncu-lacivertlileri umutlandırmıştı. Son olarak bugün Denizlispor kalesine 2 gol atan Gulbrandsen, ligde son 3 hafta toplam 5 gole ulaşmış oldu.

Geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli formayı giymeye başlayan Fredrik, 2019-2020 sezonunda 20 maçta 3 gol, 1 asistle tamamlamıştı.

Chadli, asistlerine devam ediyor

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

CANLI: Ç.Rize - G.Saray
CANLI: Ç.Rize - G.Saray

CANLI: Ç.Rize - G.Saray

Son dakika: Yılmaz Vural'dan haber geldi
Son dakika: Yılmaz Vural'dan haber geldi

Son dakika: Yılmaz Vural'dan haber geldi

Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Yanındaki iki kişi dikkat çekti
Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Yanındaki iki kişi dikkat çekti

Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Yanındaki iki kişi dikkat çekti

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Kasımpaşa'da istifaların perde arkasında yaşananlar 'yok artık' dedirtti
Kasımpaşa'da istifaların perde arkasında yaşananlar 'yok artık' dedirtti

Kasımpaşa'da istifaların perde arkasında yaşananlar 'yok artık' dedirtti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sular durulmuyor! Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine 2 hafta önce göreve getirilen İrfan Buz, dün istifa ettiğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından aynı gün içinde kulübün CEO'su Serkan Reçber de görevi bırakmıştı. İstanbul ekibindeki bu istifaların perde arkasında yaşananlar ise ortaya çıktı.

Gulbrandsen, gollerine devam ediyor
Gulbrandsen, gollerine devam ediyor

Gulbrandsen, gollerine devam ediyor

Medipol Başakşehir'in sahasında Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 2 gol atan Fredrik Gulbrandsen, ligde son 3 haftada toplam 5 gole ulaşmış oldu.

Chadli, asistlerine devam ediyor
Chadli, asistlerine devam ediyor

Chadli, asistlerine devam ediyor

Medipol Başakşehir'in sezon başında renklerine bağladığı Nacer Chadli, turuncu-lacivertli forma altında üçüncü maçında üçüncü asistini yaptı.

Ve G.Saray'da ilk ayrılık! Meğer o isim Fatih Öztürk değilmiş
Ve G.Saray'da ilk ayrılık! Meğer o isim Fatih Öztürk değilmiş

Ve G.Saray'da ilk ayrılık! Meğer o isim Fatih Öztürk değilmiş

Devre arası transfer döneminde yapacağı transferlerle takımı güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gözler bir yandan da gönderilecek isimlere çevrildi. Sarı-Kırmızılılarda gözden çıkarılan ilk isim, geldiği günden beri istenen seviyeye bir türlü ulaşamayan Oghenekaro Etebo oldu.

Malatya 90+5'te puanı kaptı, Sumudica yine atıldı
Malatya 90+5'te puanı kaptı, Sumudica yine atıldı

Malatya 90+5'te puanı kaptı, Sumudica yine atıldı

Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Konuk ekip 90+5'te attığı golle mücadeleden 1 puanı kopardı.

Başakşehir 92 ve 97'de gelen gollerle yıkıldı
Başakşehir 92 ve 97'de gelen gollerle yıkıldı

Başakşehir 92 ve 97'de gelen gollerle yıkıldı

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.