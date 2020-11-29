Erman Toroğlu: Penaltı pozisyonu beni tatmin etmedi

Ünlü yorumcu, eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçı yorumladı.

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği mücadeleyi yorumladı.

Taylan Antalyalı'nın ilk 11'deki yerini özümsediğini kaydeden Toroğlu, "Fatih Terim, yerli oyuncuları iyi hazırlamış, bunu söyleyeyim. Bu 5 yerliyi burada oynatmak kolay değil. Bakıyorsun, bütün takımlarda kurtarıcılar yabancı. Taylan Antalyalı'nın attığı gol, yaptığı vuruş çok iyi, 'ben artık Galatasaray'ın oyuncusuyum' diye vuruyor topa. Taylan artık ilk 11'in banko adamı. Diğerleri de çok iyiydi." dedi.

Bu sezon 13 maçta oynayan Taylan Antalyalı, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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"PENALTI POZİSYONU HERKESİ İKİYE BÖLECEK"

Maçtaki penaltı pozisyonunu değerlendiren Toroğlu, "Çok konuşulacak bir penaltı pozisyonu var, herkes ikiye bölünecek, öyle hissediyorum. 2-3 defa seyrettim, iki oyuncu kafaya çıkıyor. Rize'deki oyuncu daha uzun boylu, Galatasaray'daki oyuncu daha kısa. Rizeli oyuncu önce çıkıyor, topa vururken de kolu Galatasaraylı oyuncunun suratına geliyor. Fazla yükseldikten sonra dirsek mi yapıyor, normal hareket mi yapıyor. Bence normal hareketi yapıyor. Kafayı vururken eli geliyor. Hakem pozisyonu da görüyor ve devam ettiriyor, inanmıyor. VAR çağırdıktan sonra sarı kart ve penaltı geldi. Beni tatmin etmedi, beni kesmedi. Net penaltı diyecek bir pozisyon değil bence. Penaltı, penaltı gibi olmalı, faul de faul gibi olmalı. 11 tane Rizeli oyuncuyu alırım, 11 Galatasaraylı oyuncuyu da alırım, bu pozisyonu penaltı verirlerse ne dersiniz derim. Sizin lehinize verseler ne yaparsanız, aleyhinize verseler ne yaparsınız. O zaman futbolcular doğruyu bulurlar." şeklinde konuştu.

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