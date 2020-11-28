'Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için...' Rıdvan Dilmen reçeteyi sundu

Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Dilmen, Galatasaray'ın şampiyonluk iddiası için "Şampiyonluk yarışında olup olmamak Fatih Terim'in elinde. Çünkü Fatih Terim'in formsuzluğu direkt olarak takımı etkiliyor." dedi.

Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV'de %100 Futbol programında konuştu. Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısında ve sonunda açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Koronavirüs salgını sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural'ın doktoru ile görüştüğünü söyleyen Rıdvan Dilmen, "Yılmaz Hoca'nın (Vural) doktoru ile az önce görüştüm. Yılmaz Hoca'yı şu anda uyutuyorlarmış, iki günlük süreç de çok önemliymiş. Yılmaz Hoca inşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Rabbim acil şifalar versin. Maradona dünya futbolu için çok özel bir isimdi. Maradona'nın da toprağı bol olsun." dedi.



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İLK YARI YORUMU

Galatasaray'ın ilk yarısını 1-0 önde bitirdiği Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşması hakkında ise Dilmen, "Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçının ilk yarısının kopyasını oynuyor. Çaykur Rizespor maça çok korkak başladı. Çaykur Rizespor'un rakip takımın kalesine gitmesi için gol yemesi lazımdı o da oldu. Rizespor'un ikinci yarı daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Çaykur Rizespor'un gol yemesi onlar için pozitif etki sağlayacaktır. Denizlispor ve Çaykur Rizespor'un aleyhine verilen penaltılar birebir aynı. Net penaltı, kurallara göre penaltı. Ben de VAR'a gider veririm ama futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.



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MAÇ SONU DEĞERLENDİRMESİ



Dilmen maçın ardından ise "Geçen hafta Fatih Terim kaybetti, bu hafta Fatih Terim kazandı. Fatih Terim geçen hafta 1-0 öndeyken çift forvete döndü. Bu hafta niye dönmedi? Hocanın hatadan dönmesi de önemli bir tecrübedir. 5 dakikaya falan itiraz etmişti ama hatanın kendisinde olduğunu bilmese, bunu yapmazdı bugün. Galatasaray evinde 5 maçta 8 puan aldı, deplasmanda 12 puan aldı. Galatasaray'ın geçmişinde böyle bir şey yoktur, şampiyon olduğu yıllar da dahil olmak üzere. Galatasaray'ın bu kadar eksiğine rağmen 2. sırada olması önemli bir şey. Galatasaray devre arasına kadar yarışın içine atacaktır kendini." dedi.



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Penaltı pozisyonunu değerlendiren Dilmen sözlerine şöyle devam etti:

Galatasaray 3. bölgede çok iyi oynuyor. Galatasaray o bölgede iyi tiki taka yapıyor. Penaltıda Çaykur Rizesporlu oyuncunun hali, doğal haldir. VAR'dan veriliyor penaltı. Hakem kuralı uyguladığı için bir şey söylemem. Penaltı ama bu iş futbolun doğasından yavaş yavaş çıkıyor. Dakika 1'de hakeme baktım, kafa falan yok, gitmiş. Kırgın, mutsuz bir hakem gördüm, sebebini bilemem. Bu hakem yüzde 1 milyon dinlendirilmeli. Hakem gidip Rize adına gol atsa da Galatasaray yenerdi, o başka ama oyundaki aklının karışık olduğunu birkaç hakemde net görüyorum.

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'EN BÜYÜK FARKI TERİM GÖSTERDİ'



Fatih Terim'in performansını beğendiğini ifade eden Dilmen, "Hakemler VAR ile tembelleştiler, hakemler artık VAR ile penaltıyı veriyor. Feghouli, Linnes, Emre Akbaba'yı beğendim. Galatasaray'da en büyük farkı hoca gösterdi. Geçen haftanın en kötüsü Fatih Hoca, bu haftanın en iyi oldu. Fatih Hocam bu akşam 99 dakika geçen hafta 45 dakika mükemmeldiniz ama geçen haftadaki 56 dakikayı ne yapacağız? Bugünkü futbolu anlamlı kılan o 56 dakikaydı. Pandemi sürecinde değişik skorlar alınacaktır. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yorumlarını okudum ve çok beğendim." açıklamasında bulundu.



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"TERİM KAYBETTİ, TERİM KAZANDI"

Galatasaray'ı Çaykur Rizespor maçında analiz ederken teknik direktör Fatih Terim üzerinden gitmek gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Şampiyonluk yarışında olup olmamak Fatih Terim'in elinde. Çünkü Fatih Terim'in formsuzluğu direkt olarak takımı etkiliyor. Daha 1 hafta önce Çaykur Rizespor'dan farklı oynamayan Galatasaray vardı. Peki, ne değişti? Bu hafta çift santrfor oynamadı. Geçen hafta Fatih Terim kaybetti, bu hafta Fatih Terim kazandı." dedi.

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"BİR SEZONDA İKİ HOCA"

Kulüplerin sezon içerisinde 2 teknik direktör ile çalışması gerektiğini savunan Rıdvan Dilmen, "Bir teknik direktör bir sezon içerisinde 2 takım çalıştırabiliyor. Kulüpler için de bir sezon içinde 2 teknik direktörle çalışma kuralı getirilmeli. Bu kural değiştirilmeli. Doğru olan da bu. Okan Hoca son 3 yılda kendisini çok geliştirdi. Son 3 yılda en iyi teknik direktör Okan Buruk'tur fakat bu sezon oyun içerisinde çok kumar oynuyor. Başakşehir'de Okan Hoca bundan vazgeçmeli. " diye konuştu.



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