Stjephan Tomas: Hiçbir varlık gösteremedik

Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'ın çok iyi oynadığını belirtti.
Oyunun kontrolünü kaybettiklerini ifade eden Tomas, "Çok kötü oynadık. Golden sona gardımız düştü. Bugün oyunda reaksiyon gösteremedik. Hücumda hiçbir varlık gösteremedik. Bireysel hatalar çok yaptık." diye konuştu.
Maçta 2-0 geriye düştükten sonra azda olsa toparlanmaya başladıklarının altını çizen Tomas, "Boldrin'in kırmızı kartı olmasa top bizde kalıyordu. Üç değişiklik yaptık. Takımı toparlamaya çalıştık. Üçüncü goldeki bireysel hatadan sonra gardımız düştü. Üzüldük ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.
Remy'nin hazır olmadığı için oynamadığına değinen Tomas, "İki gün kontrollü olarak antrenmana çıkabildi. Bu nedenle Skoda'yı tercih ettik. Fernando yeni döndü. Çok çalışıyor ve katkı verecek. Galatasaray bugün çok iyi bir oyun sergiledi. Üzgünüz ve unutup bir an önce toparlanmalıyız." şeklinde konuştu.
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Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Stjephan Tomas, "Golden sona gardımız düştü. Bugün oyunda reaksiyon gösteremedik. Hücumda hiçbir varlık gösteremedik." dedi.
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da bugün yapılan test sonucunda 21'i futbolcu 30 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Kulüpte toplam 40 kişinin Covid-19 pozitif olduğu bildirildi.
Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, uzatmalarda yedikleri golle iki puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.