Son dakika haberi... Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre yol haritasını çizen sarı-kırmızılı kurmaylar, sezon sonu şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı.
TUTMADI GÖNDERİLİYOR...
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Stoke City'den kiralık olarak 675 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Oghenekaro Etebo'yu göndermeye hazırlanıyor.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK
Orta sahada diğer alternatiflerin arkasında kalan Nijeryalı oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi düşünülüyor. Galatasaray'da 11 maçta 506 dakika süre alan ve gol ya da asist katkısı veremeyen Etebo'nun ayrılmasıyla maaş bütçesinde de 600 bin euroluk bir tasarrufa gidilmiş olunacak.
Galatasaray, tartışmalı yıldızı Younes Belhanda ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
“Vida, finansal açıdan gelir getireceği için Beşiktaş onu satmak istedi. Bu baskı yüzünden haziran ayından beri düşüş yaşayan Vida'nın kalitesi yeniden ortaya çıkmaya başladı.”
Fenerbahçe Kulübü Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, camiaya birlik beraberlik çağrısı yaparak, "Oyuncu gruplarına sosyal medyada yapılan hakarete varan olaylar, linçler etkiliyor; etkilemiyor diyemezsiniz. Bizim burada sezon bitene kadar camiamızdan tek ricamız tıpkı 2000-2001 sezonu gibi bir seferberlik ilan edelim. Zaten kaldı 4-5 ayımız, bu 4-5 ay boyunca seferberlik ilan edelim, sezon sonu tüm eleştirileri yapalım" dedi.
Devre arasında kadrosun güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun da menajerliğini yapan William D'Avila'dan sürpriz bir öneri geldi: Anderson Niangbo.
Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi zor günler geçiren ve eleştirilerin odağında yer alan Fenerbahçeli futbolcuları, zorlu maça motive etmek için imdada WhatsApp uygulaması ve solunum cihazına bağlı yaşayan 60 yaşındaki bir taraftar yetişti.
2006-2008 yılları arası Fenerbahçe'yi çalıştıran futbolun efsane ismi Brezilyalı Zico, hocalığını yaptı Alex de Souza ile ilgili bir anısını paylaştı.