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aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 14:42
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Son dakika haberi... Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Son dakika haberi... Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

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Son dakika Galatasaray haberi: Devre arası transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Birçok futbolcuyu transfer listesine alan Aslan, bir tane de ayrılık kararı aldı. İşte detaylar...

Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre yol haritasını çizen sarı-kırmızılı kurmaylar, sezon sonu şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı.

Son dakika haberi: Younes Belhanda'ya 2 yıllık yeni sözleşme

TUTMADI GÖNDERİLİYOR...

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Stoke City'den kiralık olarak 675 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Oghenekaro Etebo'yu göndermeye hazırlanıyor.

Son dakika haberi... Galatasaray'da sürpriz gelişme: Anderson Niangbo

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Orta sahada diğer alternatiflerin arkasında kalan Nijeryalı oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi düşünülüyor. Galatasaray'da 11 maçta 506 dakika süre alan ve gol ya da asist katkısı veremeyen Etebo'nun ayrılmasıyla maaş bütçesinde de 600 bin euroluk bir tasarrufa gidilmiş olunacak.

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