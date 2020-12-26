Eşi karantinada Diagne gezmelerde

Zaman zaman tepki çeken hareketlere imza atan Mbaye Diagne son yaptığıyla bir kez daha şimşekleri üzerine çekti.
Ligde bugün Trabzonspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Galatasaray’ın Senegalli futbolcusunun eşinin çarşamba günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Diagne, prosedürler ve önlemler kapsamında bu durumu sarı kırmızılı kulübe iletti. Ardından golcü futbolcuya iki test yapıldı ve bu iki testin de sonuçları negatif çıktı. Oyuncunun testlerinin negatif çıkması teknik ekipte sevinç yarattı ancak kulüp yine de tedbir amaçlı olarak Mbaye Diagne’yi antrenmana çıkarmadı.
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Akabinde teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, Diagne’nin eşinin ikinci testinin de pozitif çıkması üzerine, sonuçları negatif olsa da yıldız oyuncusu tedbir amaçlı olarak Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna almamaya karar verdi. Hem teknik ekip hem de sağlık heyeti, son iki antrenmana çıkarılmayan Diagne’den evde kalmasını ve kendisini izole etmesini istedi. Ancak bu tavsiyeyi dinlemeyen Diagne evde oturmak yerine alışveriş turuna çıktı.
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Çarşamba günü eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle, her ne kadar iki testi de negatif çıkmasına rağmen antrenmanlara çıkarılmayan ve Trabzonspor maçı için Trabzon'a götürülmeyen Mbaye Diagne'nin alışverişe çıkması taraftarın tepkisini çekti.
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