Son dakika haberi: Younes Belhanda'ya 2 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray, tartışmalı yıldızı Younes Belhanda ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor... Sarı-kırmızılılarda bu gelişmenin ardından taraftar ikiye bölündü. Galatasaraylı taraftarların bir kısmı, bu büyük indirimle sözleşme imzalamaya sıcak bakarken bir kısmı da Faslı oyuncuyu Galatasaray'da istemiyor.

Galatasaray'ın 30 yaşındaki faslı yıldızı Younes Belhanda'nın sözleşmesi uzatılması gündemde.

NTV'nin haberine göre, sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı oyuncuyla senelik 1,5 milyon euro garanti ücret üzerinden 2 yıllık yeni sözleşme önermeye karar verdi.



Galatasaray'dan 3,35 milyon euro maaş alan Belhanda, Feghouli ile birlikte indirim yapmayan oyunculardan olmuş ve takımda tartışmalara neden olmuştu.

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"BELHANDA TAKIMDA KALMAK İSTİYOR"

Belhanda'nın menajeri D'Avila, Belahnda için geçtiğimiz günlerde, "En azından sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacak. Bizim için önemli olan Belhanda'nın Galatasaray'da rahat olması. Galatasaray'ı seviyor. Fatih Terim ile arası iyi ve iyi oynuyor, Belhanda da kalmak istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

2017'de 10 milyon euro bonservis bedeliyle Dinamo Kiev'den transfer edilen Belhanda, Galatasaray kariyerinde 116 maça çıktı ve 18 gol, 24 asistlik performans sergiledi.

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TARAFTAR BÖLÜNDÜ

Bir kısım bu kadar indirime gitmeyi kabul etmişken Belhanda ile sözleşme imzalanması gerektiğini düşünürken bir kısım taraftar da ne olursa olsun yolların ayrılması gerektiği düşüncesinde.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Younes Belhanda ile sözleşme imzalama imzalamama hususunda tabir-i caizse adeta birbirine girmiş durumda.

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