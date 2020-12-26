Son dakika haberi: Younes Belhanda'ya 2 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray'ın 30 yaşındaki faslı yıldızı Younes Belhanda'nın sözleşmesi uzatılması gündemde.
NTV'nin haberine göre, sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı oyuncuyla senelik 1,5 milyon euro garanti ücret üzerinden 2 yıllık yeni sözleşme önermeye karar verdi.
Galatasaray'dan 3,35 milyon euro maaş alan Belhanda, Feghouli ile birlikte indirim yapmayan oyunculardan olmuş ve takımda tartışmalara neden olmuştu.
"BELHANDA TAKIMDA KALMAK İSTİYOR"
Belhanda'nın menajeri D'Avila, Belahnda için geçtiğimiz günlerde, "En azından sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacak. Bizim için önemli olan Belhanda'nın Galatasaray'da rahat olması. Galatasaray'ı seviyor. Fatih Terim ile arası iyi ve iyi oynuyor, Belhanda da kalmak istiyor." ifadelerini kullanmıştı.
2017'de 10 milyon euro bonservis bedeliyle Dinamo Kiev'den transfer edilen Belhanda, Galatasaray kariyerinde 116 maça çıktı ve 18 gol, 24 asistlik performans sergiledi.
TARAFTAR BÖLÜNDÜ
Bir kısım bu kadar indirime gitmeyi kabul etmişken Belhanda ile sözleşme imzalanması gerektiğini düşünürken bir kısım taraftar da ne olursa olsun yolların ayrılması gerektiği düşüncesinde.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Younes Belhanda ile sözleşme imzalama imzalamama hususunda tabir-i caizse adeta birbirine girmiş durumda.
“Vida, finansal açıdan gelir getireceği için Beşiktaş onu satmak istedi. Bu baskı yüzünden haziran ayından beri düşüş yaşayan Vida'nın kalitesi yeniden ortaya çıkmaya başladı.”
Devre arasında kadrosun güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun da menajerliğini yapan William D'Avila'dan sürpriz bir öneri geldi: Anderson Niangbo.
Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi zor günler geçiren ve eleştirilerin odağında yer alan Fenerbahçeli futbolcuları, zorlu maça motive etmek için imdada WhatsApp uygulaması ve solunum cihazına bağlı yaşayan 60 yaşındaki bir taraftar yetişti.
2006-2008 yılları arası Fenerbahçe'yi çalıştıran futbolun efsane ismi Brezilyalı Zico, hocalığını yaptı Alex de Souza ile ilgili bir anısını paylaştı.
Çarşamba günü eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle, her ne kadar iki testi de negatif çıkmasına rağmen antrenmanlara çıkarılmayan ve Trabzonspor maçı için Trabzon'a götürülmeyen Mbaye Diagne'nin alışverişe çıkması taraftarın tepkisini çekti.
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıdlzı Aboubakar, vefat eden annesinin cenazesi için Kamerun'a gidecek. Yıldız futbolcu, Beşiktaş-Sivasspor maçında forma giyemeyecek.