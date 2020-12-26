  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 11:31
  • |
  • Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Galatasaray'da sürpriz gelişme: Anderson Niangbo

Son dakika haberi... Galatasaray'da sürpriz gelişme: Anderson Niangbo

Paylaş

Devre arasında kadrosun güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun da menajerliğini yapan William D'Avila'dan sürpriz bir öneri geldi: Anderson Niangbo.

Süper Lig'de bu sezon zirve iddiasını sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu genişletmek istiyor.

Ligin ilk yarısında zaman zaman sakatlıklar ve takım içindeki koronavirüs vakaları nedeniyle kadro genişliği anlamında sıkıntılar yaşayan Galatasaray, ara transfer döneminde ikinci yarı için bu duruma önlem alacak. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi.

Eşi karantinada Diagne gezmelerde

GENT FORMASI GİYİYOR

Yine Galatasaray'ın gündeminde yer alan Henry Onyekuru'nun da menajerliğini yürüten William D'Avila, temsilciliğini yaptığı bir başka isme yönelik öneride bulundu. D'Avila'nın Gent forması giyen Anderson Niangbo'yu Galatasaray'a önerdiği kaydedildi.

Son dakika haberi: Younes Belhanda'ya 2 yıllık yeni sözleşme

Fildişi Sahili doğumlu 21 yaşındaki oyuncu bu sezon Gent forması altında 16 maçta 1 gol kaydetti. 1.72 boyunda iki kanatta da görev yapabilen Niangbo, özellikle süratiyle dikkat çekiyor. 

Fatih Terim'in savunması ortaya çıktı

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

İngilizler duyurdu: Mesut Özil, F.Bahçe'ye gidiyor
İngilizler duyurdu: Mesut Özil, F.Bahçe'ye gidiyor

İngilizler duyurdu: Mesut Özil, F.Bahçe'ye gidiyor

F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Bonservissiz geliyor
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Bonservissiz geliyor

F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Bonservissiz geliyor

Baskı bitti Vida kendine geldi
Baskı bitti Vida kendine geldi

Baskı bitti Vida kendine geldi

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'a sürpriz öneri: Onyekuru v2
G.Saray'a sürpriz öneri: Onyekuru v2

G.Saray'a sürpriz öneri: Onyekuru v2

Devre arasında kadrosun güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun da menajerliğini yapan William D'Avila'dan sürpriz bir öneri geldi: Anderson Niangbo.

F.Bahçelileri duygulandıran hikaye! Whatsapp...
F.Bahçelileri duygulandıran hikaye! Whatsapp...

F.Bahçelileri duygulandıran hikaye! Whatsapp...

Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi zor günler geçiren ve eleştirilerin odağında yer alan Fenerbahçeli futbolcuları, zorlu maça motive etmek için imdada WhatsApp uygulaması ve solunum cihazına bağlı yaşayan 60 yaşındaki bir taraftar yetişti.

Zico'dan flaş Alex açıklaması
Zico'dan flaş Alex açıklaması

Zico'dan flaş Alex açıklaması

2006-2008 yılları arası Fenerbahçe'yi çalıştıran futbolun efsane ismi Brezilyalı Zico, hocalığını yaptı Alex de Souza ile ilgili bir anısını paylaştı.

Eşi karantinada Diagne gezmelerde
Eşi karantinada Diagne gezmelerde

Eşi karantinada Diagne gezmelerde

Çarşamba günü eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle, her ne kadar iki testi de negatif çıkmasına rağmen antrenmanlara çıkarılmayan ve Trabzonspor maçı için Trabzon'a götürülmeyen Mbaye Diagne'nin alışverişe çıkması taraftarın tepkisini çekti.

Aboubakar, Sivas maçında yok
Aboubakar, Sivas maçında yok

Aboubakar, Sivas maçında yok

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıdlzı Aboubakar, vefat eden annesinin cenazesi için Kamerun'a gidecek. Yıldız futbolcu, Beşiktaş-Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

İşte Terim'in savunması
İşte Terim'in savunması

İşte Terim'in savunması

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim'in savunması ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.