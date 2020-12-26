Son dakika haberi... Galatasaray'da sürpriz gelişme: Anderson Niangbo

Süper Lig'de bu sezon zirve iddiasını sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu genişletmek istiyor.
Ligin ilk yarısında zaman zaman sakatlıklar ve takım içindeki koronavirüs vakaları nedeniyle kadro genişliği anlamında sıkıntılar yaşayan Galatasaray, ara transfer döneminde ikinci yarı için bu duruma önlem alacak. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi.
GENT FORMASI GİYİYOR
Yine Galatasaray'ın gündeminde yer alan Henry Onyekuru'nun da menajerliğini yürüten William D'Avila, temsilciliğini yaptığı bir başka isme yönelik öneride bulundu. D'Avila'nın Gent forması giyen Anderson Niangbo'yu Galatasaray'a önerdiği kaydedildi.
Fildişi Sahili doğumlu 21 yaşındaki oyuncu bu sezon Gent forması altında 16 maçta 1 gol kaydetti. 1.72 boyunda iki kanatta da görev yapabilen Niangbo, özellikle süratiyle dikkat çekiyor.
Devre arasında kadrosun güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun da menajerliğini yapan William D'Avila'dan sürpriz bir öneri geldi: Anderson Niangbo.
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