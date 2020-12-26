Fatih Terim'in savunması ortaya çıktı

PFDK'dan 5 maç ceza alan Fatih Terim gelecek hafta Tahkim'e duruşmalı savunma verecek.
Tecrübeli hocanın sadece, maç sonrası sahaya girdiği için verilen 2 maçlık cezaya itiraz edeceği öğrenildi.
SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK BİR RİSK
Terim tribündeki 100'e yakın Covid-19 testi yaptırmamış kişinin arasından geçmenin sağlığı açısından riskli olacağı için saha kenarına inerek soyunma odasına gittiğini söyleyecek.
ANTİKOR ÜRETME SÜRESİ BİTTİ
67 yaşındaki teknik adam ayrıca antikor üretme süresinin bittiğine dair doktor raporunu da Tahkim Kurulu'na sunacak.
Terim 5 maçlık cezasının 3 maça inmesini kuruldan talep edecek.
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