Sessiz derbi, sessiz bitti: 0-0

AKŞAM

Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta gol sesi çıkmadı. Bol mücadeleye sahne olan karşılaşma başladığı gibi bitti.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta gol sesi çıkmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan sezonun ilk derbisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Müsabakada organize ve tehlikeli gol pozisyonuna girmekte zorlanan sarı-kırmızılı takım, rakip fileleri havalandıramadı.

Fenerbahçe'ye de gol şansı vermeyen Galatasaray, gol sesi çıkmayan seyircisiz derbiden 1 puanla ayrıldı.

Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatıp haftaya averajla lider giren sarı-kırmızılı takım, ilk kez puan kaybı yaşadı ve liderliği averajla Fatih Karagümrük'e devretti. Fenerbahçe ise bu sonuçla üst üste ikinci beraberliğini aldı ve puanını 5'e yükseltti.

BU SEZON İLK KEZ KAZANAMADI



Galatasaray, bu sezon yaptığı 5. resmi maçta ilk kez rakibini yenemedi.

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Azerbaycan'ın Neftçi ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımlarını yenen sarı-kırmızılı takım, ilk kez skor üstünlüğünü elde edemedi.

Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atıp, 2 gol yiyen Galatasaray, aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada rakip fileleri havalandıramadı.

SAHASINDA FENERBAHÇE'Yİ 6 MAÇTIR YENEMİYOR



Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'ye karşı kazanamama serisi 6 maça çıktı.

Türk Telekom Stadı'nda sarı-lacivertlileri son olarak 2014-2015 sezonunda yenen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı. Galatasaray, bu müsabakada da rakibi karşısında galibiyet alamayarak serinin 6 maça çıkmasını engelleyemedi.

Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Söz konusu dönemdeki 6 karşılaşmadan 4'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

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GALATASARAY, HÜKMEN MAĞLUBİYETİN UCUNDAN DÖNDÜ



Sarı-kırmızılı takım aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi.

Maçın 70. dakikasında Galatasaray üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Sofiane Feghouli'nin yerine Ryan Babel, Arda Turan'ın yerine Oghenekaro Etebo, Radamel Falcao'nun yerine ise Mbaye Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.

Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.

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FEGHOULI, TERİM'İ KIZDIRDI



Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin arka arkaya yaptığı top kayıpları teknik direktörü Fatih Terim'in sinirlenmesine neden oldu.

Müsabakanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımın üst üste geliştirdiği hızlı ataklarda top son olarak sağ kanattaki Feghouli'ye geldi. Tecrübeli futbolcunun kötü ortalar yapması ve topu iyi değerlendirememesi üzerine saha kenarına kadar çıkan Terim, tepkisini gösterdi.

Fatih Terim, Feghouli'yi 70. dakikada oyundan alırken yerine Ryan Babel'i sürdü.

Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi

11 SARI KART ÇIKTI



Müsabakada hakem Ali Palabıyık, 11 kez sarı kartına başvurdu.

Palabıyık, Galatasaray'dan Christian Luyindama, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Arda Turan, Radamel Falcao ve Oghenekaro Etebo'ya sarı kart gösterdi.

Tecrübeli hakem, konuk takım Fenerbahçe'de ise Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Luiz Gustavo'yu sarı kartla uyardı.

Derbiden notlar: Galatasaray cephesi

SAHAYA YANICI MADDE DÜŞTÜ



Karşılaşmada stat dışından atılan yanıcı madde maç sırasında sahaya geldi.

Müsabakanın 7. dakikasıda stat dışında ateşlenen işaret fişeklerinden biri, Galatasaray'ın korner kullandığı sırada Fenerbahçe ceza sahasına yakın yere indi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

1' Maç başladı.

3' Maçtaki ilk korneri konuk takım Fenerbahçe kullandı. Top ceza sahası dışına sekti. Caner yine içeri ortaladı ancak top direkt olarak auta gitti.

7' Galatasaray gole çok yaklaştı! Taylan ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, kaleci Altay son anda kornere çeldi.

8' Seyircisiz olarak devam eden Türk Telekom Stadyumu'ndaki derbide sahaya meşale atıldığı için oyun kısa süreliğine durdu.

12' Fenerbahçe'de Jose Sosa, Taylan'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

15' Galatasaray'da Luyindama, Valencia'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

18' Caner Erkin sol kanattan Omar'ı çalımlayarak çizgiye indi. Ortasında Taylan topu kornere yolladı.

19' Fenerbahçe'de kullanılan kornerde Gökhan Gönül ön direkte kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

20' Galatasaray golle burun buruna geldi! Omar'ın penaltı noktası üzerine açtığı ortada Arda Turan'ın boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunu kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.

21' Fenerbahçe'den bir atak daha! Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında Valencia'nın yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

22' Fenerbahçe, Galatasaray kalesini yoklamaya devam ediyor! Deniz Türüç'ün ortasında Luyindama topu karşıladı. Ozan kafayla tekrar içeri çevirdi, kaleci Fatih çeldi. Caner önünde bulduğu topa vurdu, aut!

25' Ceza sahasının hemen dışından kullanılan frikikte Falcao'nun topu barajı geçemedi. Dönen topa Taylan vurmaya çalıştı ama savunmanın ördüğü etten duvarı geçemedi.

26' Galatasaray gole çok yaklaştı! Belhanda'nın pasında Feghouli topu içeri çevirdi. Linnes en arkada topu önünde buldu. Ayak içiyle yaptığı müthiş vuruşta kaleci Altay aynı güzellikle topu karşıladı!

27' Top bir o kalede, bir bu kalede! Fenerbahçe etkili geldi. Thiam içeri ortaladı, Ozan vuramadı. Ters kanatta Deniz Türüç ortaladı, Luyindama topu kornere yolladı!

36' Belhanda'nın savunma arkasına yolladığı uzun topta Feghouli sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu ancak gol geçersiz, kalkan bayrak var.

42' Sağ kanattan yapılan ortada Thiam yükselip kafayı vurdu, top Taylan'a da çarparak kornere gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

47' Galatasaray'da Falcao, Ozan Tufan'ın surasına eliyle müdahalede bulunduğu için sarı kart gördü.

52' Fenerbahçe ikinci yarıda Galatasaray kalesini abluka altına aldı. Üst üste pozisyonlarda henüz gol sesi çıkmadı.

59' Galatasaray uzun sürenin ardından ilk kez tehlikeli geldi. Kontra atakta Feghouli topu boştaki oyuncuya veremedi. Savunmadan seken topta Belhanda uzaktan vurdu, top auta gitti.

65' Arda Turan'ın sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta Altay güçlükle topu kontrol ediyor.

66' Fenerbahçe'de yeni transfer Samatta, Thiam yerine oyunda.

70' Galatasaray'da Babel, Diagne ve Etebo oyunda. Feghouli, Arda ve Falcao oyun dışına.

73' Galatasaray hızlı çıktı. Babel'in savunma arkasına pasında Emre Kılınç sol çaprazdan kaleyi yokladı, Altay iki hamlede topun sahibi oldu.

77' Fenerbahçe'de Deniz Türüç yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

82' Galatasaray'da Etebo, Ozan Tufan'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

86' Galatasaray'da Marcao ve Belhanda sarı kart gördü.

87' Fenerbahçe'de Ozan Tufan yerini Mert Hakan'a bıraktı.

90+5' Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut sarı kart gördü.

Hakem Ali Palabıyık'ın son düdüğüyle maç 0-0 sona erdi.

Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom



Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 89 Ömer Bayram), Emre Kılınç, Feghouli (Dk. 70 Babel), Arda Turan (Dk. 70 Etebo), Falcao (Dk. 71 Diagne)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan (Dk. 87 Mert Hakan Yandaş), Deniz Türüç (Dk. 78 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 65 Samatta), Valencia

Sarı kartlar: Dk. 12 Sosa, Dk. 23 Tisserand, Dk. 69 Gökhan Gönül, Dk. 90+1 Luiz Gustavo, Dk. 90+5 Erol Bulut (Teknik direktör) (Fenerbahçe), Dk. 15 Luyindama, Dk. 47 Falcao, Dk. 61 Arda Turan, Dk. 62 Taylan Antalyalı, Dk. 82 Etebo, Dk. 85 Marcao, Dk. 86 Belhanda (Galatasaray)