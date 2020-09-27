Martin Linnes mağlubiyetin sebebini açıkladı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Linnes, Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.
Takım olarak zor bir maç çıkarttıklarını ifade eden Linnes, "Benim için önemli olan ilk 11'de şans bulmak, sağ bek-sol bek fark etmez. Bugün sol bekte oynadım. Bizim için zor bir maç oldu. Bugüne kadar sergilediğimiz mantaliteyi sahaya yansıtamadık, kendi oyunumuzu oynayamadık. Yine de liderliğimizi sürdürüyoruz." dedi.
Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut, Galatasaray derbisinin ardından maçı değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Mbwana Samatta, 0-0 biten Galatasaray derbisi sonrası konuştu.
Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Enner Valencia, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 0-0 biten maçı yorumladı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, 0-0 biten Galatasaray derbisinin ardından konuştu
Bu yaz tekrar takıma katılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, 3 bin 481 gün sonra sarı-kırmızılı forma ile Fenerbahçe derbisine çıktı.