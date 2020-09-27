Martin Linnes mağlubiyetin sebebini açıkladı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Linnes, Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Linnes, Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Takım olarak zor bir maç çıkarttıklarını ifade eden Linnes, "Benim için önemli olan ilk 11'de şans bulmak, sağ bek-sol bek fark etmez. Bugün sol bekte oynadım. Bizim için zor bir maç oldu. Bugüne kadar sergilediğimiz mantaliteyi sahaya yansıtamadık, kendi oyunumuzu oynayamadık. Yine de liderliğimizi sürdürüyoruz." dedi.