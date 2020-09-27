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aksam.com.tr
  • 27 Eylül 2020 Pazar 21:20
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Younes Belhanda: 'Şimdilik Galatasaray'dayım'

Younes Belhanda: 'Şimdilik Galatasaray'dayım'

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Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Fas'lı futbolcusu Younes Belhanda, Fenerbahçe ile oynadıkları ve 0-0 berabere biten derbiyi değerlendirdi.

Yoğun fikstürün altını çizen Belhanda: "3 gün önce son maçımızı oynadık, biraz da yorgun bir şekilde geldik. Onlar böyle bir şey yapmadı, o avantajla sahaya çıktılar." dedi.

Transfer sorularıyla alakalı Belhanda: "Şimdilik Galatasaray'dayım. Elimden gelen tüm mücadeleyi Galatasaray adına yapıyorum. Daha sonra neler olur bilmiyorum." şeklinde konuştu

Sessiz derbi, sessiz bitti: 0-0

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Belhanda: ‘Şimdilik Galatasaray'dayım‘
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Derbiden notlar: Galatasaray cephesi
Derbiden notlar: Galatasaray cephesi

Derbiden notlar: Galatasaray cephesi

Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı.

Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi
Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi

Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi

Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

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