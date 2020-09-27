Younes Belhanda: 'Şimdilik Galatasaray'dayım'

Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Fas'lı futbolcusu Younes Belhanda, Fenerbahçe ile oynadıkları ve 0-0 berabere biten derbiyi değerlendirdi.

Yoğun fikstürün altını çizen Belhanda: "3 gün önce son maçımızı oynadık, biraz da yorgun bir şekilde geldik. Onlar böyle bir şey yapmadı, o avantajla sahaya çıktılar." dedi.

Transfer sorularıyla alakalı Belhanda: "Şimdilik Galatasaray'dayım. Elimden gelen tüm mücadeleyi Galatasaray adına yapıyorum. Daha sonra neler olur bilmiyorum." şeklinde konuştu

Sessiz derbi, sessiz bitti: 0-0