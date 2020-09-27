Enner Valencia gelecekten umutlu

Enner Valencia, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 0-0 biten maçı yorumladı.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

İşte Valencia'nın sözleri:

"Çok önemli bir maçtı. Bizim için anlamı vardı. 3 puanı alıp geri dönmek istiyorduk. Çok konsantreydik. İlk saniyeden son saniyeye kadar konsantreydik. Buradan ödülümüzü alamadık.

Taraftarlar için kulübün önemini biliyoruz. Ligin kulüp için önemini biliyoruz. En iyimizi vermeye çalışıyoruz. Bunun tabii ki farkındayız. Maç maç, tek tek bakıyoruz. Gittikçe daha iyi olacağız."