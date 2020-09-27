Enner Valencia gelecekten umutlu

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.
İşte Valencia'nın sözleri:
"Çok önemli bir maçtı. Bizim için anlamı vardı. 3 puanı alıp geri dönmek istiyorduk. Çok konsantreydik. İlk saniyeden son saniyeye kadar konsantreydik. Buradan ödülümüzü alamadık.
Taraftarlar için kulübün önemini biliyoruz. Ligin kulüp için önemini biliyoruz. En iyimizi vermeye çalışıyoruz. Bunun tabii ki farkındayız. Maç maç, tek tek bakıyoruz. Gittikçe daha iyi olacağız."
Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut, Galatasaray derbisinin ardından maçı değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Mbwana Samatta, 0-0 biten Galatasaray derbisi sonrası konuştu.
Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Enner Valencia, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 0-0 biten maçı yorumladı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, 0-0 biten Galatasaray derbisinin ardından konuştu
Bu yaz tekrar takıma katılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, 3 bin 481 gün sonra sarı-kırmızılı forma ile Fenerbahçe derbisine çıktı.