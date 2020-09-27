Luiz Gustavo: 'İdeal 11'e geçince her şey kolay olacak'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo, Galatasaray ile 0-0 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu. Takımın performansını değerlendiren Gustavo, "Önümüzde çok uzun maçlar var. Uzun bir yol var. Bütün oyuncular maç maç gelişecektir." dedi.
Brezilyalı yıldız, "Bu sezon gerçekten çok yeni oyuncu geldi. Hocamız yeni. . Yeni bir oyun felsefesine adapte olmaya çalışıyoruz. İdeal 11'i bulunca her şey daha kolay olacaktır. Daha fazla birbirimize alıştıkça gelişeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
TISSERAND: "KAZANABİLİRDİK, 2 PUAN KAYBETTİK"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand ise "Başlangıç itibariyle oynadığım için mutluyum. Uzun zamandır bugünü bekliyordum. O gün, bugündü. Kazanabilirdik ama maalesef 2 puan kaybettik." dedi.
Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı.
Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında dışarıdan sahaya işaret fişeği atıldı.
La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid, sahasında Granada'yı 6-1 yendi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyspor'a karşı deplasmanda aldıkları 4-1'lik yenilginin kendilerini üzdüğünü söyledi.
Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.