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aksam.com.tr
  • 27 Eylül 2020 Pazar 19:37
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Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi

Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi

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AA

Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Atakaş Hatayspor karşısında 11'de görevlendirdiği Zanka, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu'nu yedek kulübesine çekti.

Bulut, bu isimlerin yerine yeni transferler Marcel Tisserand ve Jose Sosa ile Deniz Türüç'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren 45 yaşındaki çalıştırıcı, savunma hattını Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Caner Erkin'den oluşturdu.

Orta ikilide Luiz Gustavo ve Jose Sosa'ya şans veren genç teknik adam, bu isimlerin önünde Deniz Türüç, Ozan Tufan ve Mame Thiam üçlüsünü oynattı. Sarı-lacivertli ekipte forvet mevkisinde ise Enner Valencia görevlendirildi.

TISSERAND İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayı ilk kez Galatasaray derbisinde giydi.

Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray derbisine 11'de başladı.

SOSA İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

Teknik direktör Erol Bulut, hastalığı sebebiyle sezon başında takımla fazla çalışma fırsatı bulamayan Sosa'yı, ligde Çaykur Rizespor karşısında 77. dakikada, Atakaş Hatayspor karşısında ise ikinci yarıda oyuna almıştı.

DIRAR İLE RODRIGUES KADROYA ALINMADI

Teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray karşısında Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i 21 kişilik kadroya almadı.

Genç teknik adam, hafif sakatlığı bulunan Dirar ile takımdan gönderilmesi gündemde olan Garry Rodrigues'e Galatasaray derbisinin kadrosunda yer vermedi.

FERDİ KADIOĞLU YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray karşısında yedek kulübesine çekildi.

Geçen sezonun özellikle son bölümünde gösterdiği olumlu performansla dikkatleri çeken Ferdi, bu sezon istenilen başlangıcı yapamadı.

Deplasmandaki Çaykur Rizespor ve Ülker Stadı'ndaki Atakaş Hatayspor müsabakalarında ilk 11'de görevlendirilen Ferdi, Galatasaray karşısında ise formayı kaptırdı.

Ferdi, geçen sezondan itibaren üst üste 7 lig maçında ilk 11'de forma giymişti.

Genç oyuncu, son olarak geçen sezonun 29. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında yedek soyunmuştu.

TOLGA CİĞERCİ DE 11'DE YOK

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Tolga Ciğerci'yi Galatasaray karşısında yedek kulübesine çekti.

Bu sezon sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı ilk 2 maça 11'de başlayan Tolga, gösterdiği performansla tepki toplamıştı.

YENİ TRANSFERLER KULÜBEDE

Fenerbahçe'de kadroya en son katılan Mbwana Samatta ile Nazım Sangare, Galatasaray karşısında yedek soyundu.

İki futbolcu, yedek kulübesinde teknik direktör Erol Bulut'tan şans bekledi.

DENİZ TÜRÜÇ YENİDEN 11'DE

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Deniz Türüç'ü Galatasaray karşısında 11'de görevlendirdi.

Bulut, Çaykur Rizespor karşısında forvet arkasında görevlendirdiği milli oyuncuyu, Atakaş Hatayspor mücadelesinde yedek soyundurmuştu.

Deniz, Hatay temsilcisine karşı 82. dakikada oyuna dahil olmuştu.

ALİ KOÇ, TRİBÜNDE

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, derbiyi Türk Telekom Stadı'nda izledi.

Ali Koç, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile takip etti.

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CANLI | Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Derbiden notlar: Galatasaray cephesi
Derbiden notlar: Galatasaray cephesi

Derbiden notlar: Galatasaray cephesi

Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi
Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi

Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi

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