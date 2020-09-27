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  • 27 Eylül 2020 Pazar 22:56
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Samatta takımın oyunundan memnun

Samatta takımın oyunundan memnun

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Fenerbahçe'nin yıldızı Mbwana Samatta, 0-0 biten Galatasaray derbisi sonrası konuştu.

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta, 0-0 biten Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Samatta, "Öncelikle takımın Galatasaray'a oynadığı oyunu görünce mutlu oldum. Böyle derbilerde bunu göstermek çok önemlidir. Rakibe de bunu hissettirdik. Bunun için gerçekten de takım adına mutluyum." dedi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN DEĞERLİ"

Daha iyi oynayan taraf olduklarını vurgulayan Samatta, "Teknik ve taktik olarak sarı kartlara futbolcular başvurabiliyor. Galatasaray'da da çok tecrübeli oyuncular var. Biz daha iyi oynayan taraftık. Rakibe oyunu kabul ettirdik. Daha çok istediğimizi hissetirdik diye düşünüyorum. Maalesef buradan 3 puanla dönemedik. Ama pozitif açıdan bakınca, takım oyunu ve bireysel olarak iyi bir durum var. Şampiyonluk açısından bu bence değerli." ifadelerini kullandı.

"GOLLERİMLE KATKI VERECEĞİM"

Tanzanyalı futbolcu, "Daha 2 gündür takımdaydım. Taraftarlarımız bana çok ilgi gösterdi. Taraftarlarımızın da olduğu stadyumda gollerimle katkı vermeyi isterim." şeklinde konuştu.

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