Şampiyon kendine geldi: 0-2

AKŞAM

Süper Lig'de 5. hatnaın maçında son şampiyon Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Bordo-Mavili ekip, turuncu-beyazlılar karşısında ligde galibiyet hasretini 11 maça çıkarırken; Başakşehir ise bu sezonki ligde ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Başakşehir'e galibiyeti getiren gol, 32. dakikada İrfan Can Kahveci ve 53. dakikada Edin Visca'dan geldi. Başakşehir'in Fenerbahçe'den yeni transferi Deniz Türüç, çıktığı ilk maçta Edin Visca'nın golünde asisti yapan isim oldu.

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Bu sonucun ardından Başakşehir, sezonun ilk galibiyetini elde ederken ilk gollerini de buldu. Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla yenilen Göztepe ile golsüz berabere kalarak ilk 4 haftada 1 puan alabilen İstanbul temsilcisi, Trabzonspor karşısında kazanarak kötü gidişatını sonlandırdı.

Geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir,'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada İrfan Can Kahveci, 54. dakikada Visca kaydetti.

İstanbul temsilcisi, puanını 4'e yükseltti.

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TRABZONSPOR'UN BAŞAKŞEHİR'E KARŞI KAZANAMAMA SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI



Trabzonspor'un, ligde Medipol Başakşehir karşısında kazanamama serisi 11 maça çıktı.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 11 lig maçında 6 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

Öte yandan Trabzonspor, ligde 5 hafta sonunda 5 puanda kaldı.

Karadeniz ekibi, ligde 2. mağlubiyetini alırken 2 beraberlik ve 1 galibiyetle ilk 5 haftada 5 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

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SON MAÇA GÖRE 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Gaziantepspor maçı 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Eddie Newton, ligde son oynanan Gaziantep FK maçına göre Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Newton, kalede Erce Kardeşler'in yerine sakatlıktan dönen Uğurcan Çakır'a, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine yeni transfer Vitor Hugo'ya, orta sahada kart cezalısı Flavio'nun yokluğunda Kamil Ahmet Çörekçi'ye, forvette ise Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'nin yerlerine genç oyuncu Safa Kınalı ile Fausse'ni Diabate'ye görev verdi.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor, cezalı ve sakat futbolcular nedeniyle Medipol Başakşehir karşısına 4 eksikle çıktı.

Bordo-mavili takımda kart cezalısı Flavio ile Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Parmak kadroda yer almadı.

DJANINY VE HOSSEINI İLK KEZ

Trabzonspor’un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı ve geçici lisans çıkartılan forvet oyuncusu Djaniny, Medipol Başakşehir maçıyla ilk kez bordo-mavili takımın maç kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor'un İranlı stoper oyuncusu Majigd Hosseini de bu sezon ilk kez kadroda kendine yer buldu.

SAFA İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor Teknik Direktörü Newton, bu sezonun ilk 4 haftasında 2 karşılaşmada sonradan oyuna giren genç futbolcu Safa Kınalı'ya 11'de görev verdi.

Teknik direktör Eddie Newton, Nwakaeme, Flavio, Abdulkadir Parmak ve Flavio gibi isimlerin kadroda yer almadığı maçta son haftalarda performansıyla dikkat çeken gen oyuncuya orta sahada sahaya sürdü.

Trabzonspor'un satışa çıkarılan locaların 28'i satıldı. Uzun bir aradan sonra stada alınan az sayıda taraftar maç öncesinde kısa bir tezahürat yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin hayatını kaybeden eski milli futbolcularından Nevzat Güzelırmak içen karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

8. dakikada Baker'in ceza yayı hemen gerisinden sert şutunda yerden seken topu kaleci Mert Günok, yatarak kornere çeldi.

10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Afobe'nin kafa vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

16. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında, önce Visca'nın ardından da Demba Ba'nın şutlarında kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

30. Marlon'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Afobe topu Safa Kınalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Mert Günok'u geçen top direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada Medipol Başakşehir, golü buldu. Baker'den kaptığı top ile ceza yayına giren İrfan Can Kahveci'nin şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu yine bu futbolcu yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-1

45. dakikada Baker'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert Günok, yerden sekerek üstüne doğru gelen topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle kapandı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

54. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün pasında ceza alanı sağ çaprazında Visca'nın sert şutunda, top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2

76. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas içinde Epureanu'nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere gönderdi.

88. dakikada Baker'in sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Edgar Ie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mustafa Sönmez, Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Safa Kınalı (Dk. 60 Djaniny), Baker, Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Ahmet Canbaz), Diabate (Dk. 78 Bilal Başacıkoğlu), Afobe (Dk. 84 Yusuf Sarı)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Rafael (Dk. 61 Mahmut Tekdemir), Visca (Dk. 87 Aleksic), İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 86 Gulbrandsen), Demba Ba (Dk. 74 Crivelli)

Goller: Dk. 32 İrfan Can Kahveci, Dk. 54 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 52 Safa Kınalı (Trabzonspor) Dk. 55 Bolingole (Medipol Başakşehir)