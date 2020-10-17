Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'nin tadını çıkaracağız

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasında hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüklerini sahaya koyduklarını söyledi.

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir’i konuk etti. Karşılaşma Başakşehir’in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, haklı galibiyet aldıklarını belirterek, "Bugün maç öncesi rakip kadrodaki eksiklikler bizim için avantajdı. Oyun olarak sahada kendi kalitemizi, kendi enerjimizi, istediklerimizi doğru bir şekilde hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüğümüzü sahaya koyduk. Pas yapan, pozisyona giren, gol atan, iyi savunma yapan takım olarak haklı galibiyet aldık. Biz özelikle golü bulduktan sonra oyunu götürdük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 4 haftalık zorlu bir süreç geçirdik. 5. haftada önemli takıma karşı galip geldiğimiz için mutluyuz. Salı günü tekrar Avrupa müsabakası için hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'UN HOCASI İÇİN ZOR DURUM"

Leipzig ile oynayacakları maçı da değerlendiren Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve bunun tadını çıkarmak istiyoruz. Kadromuzu tamamladık ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi önümüzde Leipzig maçı var, bunlar güzel yorgunluklar. Trabzonspor karşısında da çok iyi mücadele ettik, sahaya doğru yayıldık, doğru pas yaptık. Trabzonspor'un eksikleri var, bunlar da bizim işimizi kolaylaştırdı. Trabzonspor hocası için çok zor bir durum, bunu da söylemek gerekiyor." şeklinde konuştu.

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