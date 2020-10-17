  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Ekim 2020 Cumartesi 21:56
  • |
  • Son Güncelleme:

Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'nin tadını çıkaracağız

Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'nin tadını çıkaracağız

Paylaş

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasında hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüklerini sahaya koyduklarını söyledi.

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir’i konuk etti. Karşılaşma Başakşehir’in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, haklı galibiyet aldıklarını belirterek, "Bugün maç öncesi rakip kadrodaki eksiklikler bizim için avantajdı. Oyun olarak sahada kendi kalitemizi, kendi enerjimizi, istediklerimizi doğru bir şekilde hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüğümüzü sahaya koyduk. Pas yapan, pozisyona giren, gol atan, iyi savunma yapan takım olarak haklı galibiyet aldık. Biz özelikle golü bulduktan sonra oyunu götürdük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 4 haftalık zorlu bir süreç geçirdik. 5. haftada önemli takıma karşı galip geldiğimiz için mutluyuz. Salı günü tekrar Avrupa müsabakası için hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'UN HOCASI İÇİN ZOR DURUM"

Leipzig ile oynayacakları maçı da değerlendiren Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve bunun tadını çıkarmak istiyoruz. Kadromuzu tamamladık ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi önümüzde Leipzig maçı var, bunlar güzel yorgunluklar. Trabzonspor karşısında da çok iyi mücadele ettik, sahaya doğru yayıldık, doğru pas yaptık. Trabzonspor'un eksikleri var, bunlar da bizim işimizi kolaylaştırdı. Trabzonspor hocası için çok zor bir durum, bunu da söylemek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Şampiyon kendine geldi: 0-2

Deniz Türüç: Geçmişi konuşmak istemiyorum

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Şampiyon kendine geldi: 0-2
Şampiyon kendine geldi: 0-2

Şampiyon kendine geldi: 0-2

Newton: Takımda enerji yok
Newton: Takımda enerji yok

Newton: Takımda enerji yok

Milano derbisinde Zlatan damgası!
Milano derbisinde Zlatan damgası!

Milano derbisinde Zlatan damgası!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

'Şampiyonlar Ligi'nin tadını çıkaracağız'
'Şampiyonlar Ligi'nin tadını çıkaracağız'

'Şampiyonlar Ligi'nin tadını çıkaracağız'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasında hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüklerini sahaya koyduklarını söyledi.

'Geçmişi konuşmak istemiyorum'
'Geçmişi konuşmak istemiyorum'

'Geçmişi konuşmak istemiyorum'

Medipol Başakşehir'le ilk maçına çıkan ve bir asist yapan Deniz Türüç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fransa'da Burak Yılmaz'ı anlattılar
Fransa'da Burak Yılmaz'ı anlattılar

Fransa'da Burak Yılmaz'ı anlattılar

Yolları Türkiye'den geçen Aurelien Chedjou, Jean Tigana ve Stephane Borbiconi Burak Yılmaz'ı anlattı.

Anadolu derbisinde gülen taraf Sivas
Anadolu derbisinde gülen taraf Sivas

Anadolu derbisinde gülen taraf Sivas

Süper Lig'in 5. haftasında Anadolu derbisinde Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadele, Sivasspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Konya, 1 puanı 83'te kopardı
Konya, 1 puanı 83'te kopardı

Konya, 1 puanı 83'te kopardı

Süper Lig'in 5. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

'Bir ışık alabilirsek seyirci kapasitesini artıracağız'
'Bir ışık alabilirsek seyirci kapasitesini artıracağız'

'Bir ışık alabilirsek seyirci kapasitesini artıracağız'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin statlarda seyirci kapasitesinin belli oranda kullanılmasını istediğini, bunun için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.