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aksam.com.tr
  • 17 Ekim 2020 Cumartesi 22:14
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Eddie Newton: Takımda enerji yok

Eddie Newton: Takımda enerji yok

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IHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 2-0 kaybedilen Başakşehir maçının ardından takımın gösterdiği enerjiden memnun olmadığını belirterek, "Bunu arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz" dedi.

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir’i konuk etti. Karşılaşma Başakşehir’in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, gole kadar iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Golün dakikasını tam hatırlamıyorum, gole kadar kötü oyun yoktu, iyi bir oyun ortaya koymuştuk. Golden sonra 5-10 dakikalık sallantılı süreçten sonra da aslında toparlanabildik ama genele baktığınız zaman bugün takımın gösterdiği enerjiden kesinlikle memnun değilim. Bu eksik olan şeylerden bir tanesiydi. Bunu arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz." şeklinde konuştu.

Arzuladıkları takımı geri getirme adına çalışmalar yaptıklarını dile getiren Newton, "Abdulkadir Parmak, Ekuban, Flavio, Nwakaeme gibi 4 önemli, anahtar oyuncunuz olmadığı zaman, istediğiniz seviyeye ulaşmanız, istediğiniz futbolu ortaya koymanız pek de mümkün olmaz. Djaniny gibi uzun süre futbol oynamamış bir arkadaşımız var. Onu da aramıza katmaya çalışıyoruz. İstediğimiz seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Kesinlikle bahane bulmaya çalışmıyorum ancak sizin de bildiğiniz gibi hastalıklarla, sakatlıklara, Covid-19 vakası ile karşılaştık. Dolayısıyla o istediğimiz arzuladığımız takımı geri getirme adına çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımızla bu durumu konuşacağız. Tabii ki de o ulaşmak istediğimiz seviyeye en kısa sürede ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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