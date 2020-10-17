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aksam.com.tr
  • 17 Ekim 2020 Cumartesi 22:29
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Rıdvan Dilmen: Üç gün üç gece oynansa Başakşehir kazanırdı

Rıdvan Dilmen: Üç gün üç gece oynansa Başakşehir kazanırdı

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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Dilmen, zorlu mücadele için "İki takım uykusuzluğa dayansa ve maç üç gün üç gece oynansa Başakşehir kazanırdı." dedi.

Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının ardından NTV'de değerlendirmelerde bulundu ve Başakşehir ile Trabzonspor arasında çok ciddi bir kadro kalitesi farkı olduğunu dile getirdi.

Sporx'te yer alan habere göre, "Bu maç üç gün üç gece oynansa Başakşehir kazanırdı" diyen Dilmen, "İki takım uykusuzluğa dayansa ve maç üç gün üç gece oynansa Başakşehir kazanırdı. Mert'in iki-üç tane kritik kurtarışı var ama Başakşehir başından sonuna kadar üstündü. Maçtan önce zaten kadrolara ve yedeklere baktığınız zaman en fanatik Trabzonsporlu bile Başakşehir bizden daha iyi takım der. Başakşehir'in kadro kalitesi çok yüksek. Başakşehir'in golcü sıkıntısı var, bir golcü transferi gerekiyordu, yapmadılar." dedi.

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"MAÇLAR ERTELENMEMELİ"

Süper Lig'de maçların ertelenmeden oynanması gerektiğini ve bunun için kadroya yazılabilen 20 yaşındaki futbolcuların kullanılabileceğini ifade eden Dilmen, "21 yaşına gelmiş bir futbolcu bugün nasıl U21'de oynayabiliyorsa A Takım'da da oynamalı. Maç erteleyerek sezonu bitiremezsiniz ve şaibe çıkar. İngiltere gibi karar da alamıyoruz! İngiltere ne dedi? Ligin %51'i oynandığında pandemiden dolayı lig oynanamayacak duruma gelirse ligi tescil edeceğim dedi. O zaman şöyle ki, çok vaka olsa dahi ki bu devam edecek." dedi.

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Süper Lig maçlarının erteleme olmadan oynanması gerektiğini ifade eden Dilmen, "Bu hafta Hatay'ı erteledin, önümüzdeki hafta Malatya'yı erteledin, sonra başka bir takımı erteledi. Eğer bu lig bu şartlar altında oynanacaksa mutlaka ve mutlaka erteleme olmaması lazım, kulüpler ellerindeki mevcut oyuncuları; 20 yaşında kadroya yazılabilenler de dahil sahaya sürmeli. Yoksa bu durumun önüne geçemeyiz, maçları oynatacak tarih de kalmayacak." şeklinde konuştu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 2-0 kaybedilen Başakşehir maçının ardından takımın gösterdiği enerjiden memnun olmadığını belirterek, "Bunu arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz" dedi.

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