Erman Toroğlu sert çıktı: Beckenbauer misin sen?

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildiği maçtaki performansıyla eleştirilen bordo-mavili futbolcu Baker'a Erman Toroğlu da "Beckenbauer misin sen? dedi.
Toroğlu "Trabzonspor'a bakıyorum pres yapmaya kalkıyorlar. 2-3 kişiyle pres olur mu süper ligde. Belki 2. Veya 3. ligde yaparsın ama oynadığın takım Başakşehir takımı. Biri oraya dalıyor bir yan top, diğeri oraya dalıyor bir yan top. Trabzonspor orta sahasında bütün toplar geri döndüğünde Başakşehir'de. Başakşehir hücum yapıyor. Bütün dönen toplar yine Başakşehir'de. Bir de ukalalığı katın işin içine buna kaleci ve defans oyuncuları dahil. Beckenbauer msın sen? Yeni nesil bilmez ama sağ iç sol dış halleder. Sen önce topu bir çıkar. Görmüyorsun sağını solunu. Ayrıca hakem Trabzonspor'dan daha çok koştu." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 2-0 kaybedilen Başakşehir maçının ardından takımın gösterdiği enerjiden memnun olmadığını belirterek, "Bunu arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz" dedi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.
La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'e 1-0 yenildi.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup etti.
Bundesliga'da Leipzig, deplasmanda Augsburg'u 2-0 yendi.
Serie A'da ezeli rakipler Inter ve Milan'ı karşı karşıya getiren derbide Milan, Inter'i Zlatan İbrahimovic in golleriyle 2-1 geçti.