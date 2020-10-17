Deniz Türüç: Geçmişi konuşmak istemiyorum

Medipol Başakşehir'de yeni transfer Deniz Türüç, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Kazanmaya devam etmek istediklerini söyleyen Deniz, "Beni bu takıma layık gördükleri için Başkanımıza, yönetimimize ve hocamıza teşekkür ediyorum. Trabzonspor karşısında maça iyi başladık ve skoru da yakaladık. Benim ilk maçında ve kazandığımız için çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki haftalarda da kazanmaya devam ediyoruz. Maç maç bakıyoruz ve şimdi de önümüzde Leipzig maçı var." ifadelerini kullandı.
HEDEFİ MİLLİ TAKIM
Milli Takım'a dönme hedefi olduğunu kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, "Geçmişi konuşmak istemiyorum ama iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. En kısa süre içerisinde A Milli Takım'a dönmek istiyorum." dedi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasında hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüklerini sahaya koyduklarını söyledi.
Medipol Başakşehir'le ilk maçına çıkan ve bir asist yapan Deniz Türüç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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