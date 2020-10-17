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aksam.com.tr
  • 17 Ekim 2020 Cumartesi 21:44
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Deniz Türüç: Geçmişi konuşmak istemiyorum

Deniz Türüç: Geçmişi konuşmak istemiyorum

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Medipol Başakşehir'le ilk maçına çıkan ve bir asist yapan Deniz Türüç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'de yeni transfer Deniz Türüç, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanmaya devam etmek istediklerini söyleyen Deniz, "Beni bu takıma layık gördükleri için Başkanımıza, yönetimimize ve hocamıza teşekkür ediyorum. Trabzonspor karşısında maça iyi başladık ve skoru da yakaladık. Benim ilk maçında ve kazandığımız için çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki haftalarda da kazanmaya devam ediyoruz. Maç maç bakıyoruz ve şimdi de önümüzde Leipzig maçı var." ifadelerini kullandı.

HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Milli Takım'a dönme hedefi olduğunu kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, "Geçmişi konuşmak istemiyorum ama iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. En kısa süre içerisinde A Milli Takım'a dönmek istiyorum." dedi.

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'Geçmişi konuşmak istemiyorum'
'Geçmişi konuşmak istemiyorum'

'Geçmişi konuşmak istemiyorum'

Medipol Başakşehir'le ilk maçına çıkan ve bir asist yapan Deniz Türüç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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