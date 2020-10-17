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aksam.com.tr
  • 17 Ekim 2020 Cumartesi 22:46
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Rafael'den Leipzig yorumu: İmkansız diye bir şey yok!

Rafael'den Leipzig yorumu: İmkansız diye bir şey yok!

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Medipol Başakşehir'in flaş transferi Rafael, 2-0 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Rafael, Trabzonspor maçını değerlendirdi.

Galibiyetin kendileri için kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Rafael, "Takıma yavaş yavaş adepte oluyorum ve berabere oynamaya da alışıyoruz. Açıkcası lige iyi başlamadık, mağlubiyetler aldık ve artık kazanmamızın zamanı gelmişti. Kendi adıma çok mutluyum, kazandığımız için ayrıca mutluyum. Trabzonspor karşısında çok iyi bir performans sergiledik." dedi.

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"İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

Leipzig ile oynanacak maçı da yorumlayan Rafael, "Leipzig karşısında elimizden geleni yapacağız, imkansız diye bir şey yok! Leipzig'i yakından tanıyorum ve onlara karşı kazanabiliriz. Bugünkü oyunu oynarsak Leipzig'e karşı da şansımız var, neden olmasın" şeklinde konuştu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 2-0 kaybedilen Başakşehir maçının ardından takımın gösterdiği enerjiden memnun olmadığını belirterek, "Bunu arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz" dedi.

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