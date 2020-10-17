Rafael'den Leipzig yorumu: İmkansız diye bir şey yok!

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Rafael, Trabzonspor maçını değerlendirdi.
Galibiyetin kendileri için kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Rafael, "Takıma yavaş yavaş adepte oluyorum ve berabere oynamaya da alışıyoruz. Açıkcası lige iyi başlamadık, mağlubiyetler aldık ve artık kazanmamızın zamanı gelmişti. Kendi adıma çok mutluyum, kazandığımız için ayrıca mutluyum. Trabzonspor karşısında çok iyi bir performans sergiledik." dedi.
"İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOK"
Leipzig ile oynanacak maçı da yorumlayan Rafael, "Leipzig karşısında elimizden geleni yapacağız, imkansız diye bir şey yok! Leipzig'i yakından tanıyorum ve onlara karşı kazanabiliriz. Bugünkü oyunu oynarsak Leipzig'e karşı da şansımız var, neden olmasın" şeklinde konuştu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 2-0 kaybedilen Başakşehir maçının ardından takımın gösterdiği enerjiden memnun olmadığını belirterek, "Bunu arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz" dedi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.
La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'e 1-0 yenildi.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup etti.
Bundesliga'da Leipzig, deplasmanda Augsburg'u 2-0 yendi.
Serie A'da ezeli rakipler Inter ve Milan'ı karşı karşıya getiren derbide Milan, Inter'i Zlatan İbrahimovic in golleriyle 2-1 geçti.