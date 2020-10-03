Kadıköy'de Samatta! 2-1

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü Mbwana Ally Samatta'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Deplasman ekibinin golü penaltıdan Eric Sabo ile gelirken; Altay Bayındır, Eric Sabo'nun ikinci penaltısını kurtararak sarı-lacivertlileri ipten alan isim oldu. Fenerbahçe'de Mauricio Lemos, yaptırdığı iki penaltıyla oyun dışın kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 24 ve 68. dakikalarda yeni forveti Mbwana Ally Samatta'dan gelirken Karagümrük'ün golü, 78. dakikada penaltıdan Erik Sabo ile geldi. Aynı Erik Sabo, 87. dakikada kullandığı ikinci penaltı vuruşunda Altay'ı geçemedi.



Fenerbahçe'de iki penaltı yaptıran Mauricio Lemos, ilk penaltının ardından sarı; ikinci penaltının ardından da gördüğü ikinci sarıyla 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İki haftalık aranın ardından yeniden kazanan Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti. Haftaya lider giren Fatih Karagümrük, ilk mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı.

Milli maç arasından sonra Fenerbahçe, Göztepe'nin konuğu olacak. Fatih Karagümrük ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

DERBİ 11'İNE GÖRE TEK DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fatih Karagümrük karşısında geçen haftaki derbi 11'ine göre takımını tek değişiklikle sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerde Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirilen Deniz Türüç, Fatih Karagümrük maçında kadroya alınmazken, bu oyuncunun yerine Mbwana Samatta ilk 11'de sahaya çıktı.

Genç teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında kalede Altay Bayındır'a formayı verirken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand ve Caner Erkin'den oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo ve Jose Sosa'yı oynatan Erol Bulut, önlerinde ise Enner Valencia, Ozan Tufan ve Mame Thiam'a şans verdi. Fenerbahçe'de gol yollarında ise Mbwana Samatta yer aldı.

SAMATTA İLK KEZ



Fenerbahçe'nin yeni santrforu Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de forma giydi.

Ligde geçen hafta Galatasaray'a karşı oynanan derbide 66. dakikada oyuna giren Samatta, Fatih Karagümrük karşısında ise ilk 11'de şans buldu.

5 FUTBOLCU KADRODA YOK



Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 5 önemli ismi Fatih Karagümrük maçı kadrosuna dahil etmedi.

Sarı-lacivertlilerde geçen hafta ilk 11'de görevlendirilen Deniz Türüç'ün yanı sıra Zanka, Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar kadroya alınmadı.

Söz konusu oyuncular arasında sadece Nabil Dirar'ın hafif sakatlığı bulunuyordu.

Caner Erkin'den hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

ÖMER FARUK İLK KEZ KADRODA



Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez kadroya dahil oldu.

Geçen sezonun son dönümünde sarı-lacivertli formayı giyen genç oyuncu, bu sezon ise hiçbir maçta kadroya alınmamıştı.

CISSE YEDEKLER ARASINDA



Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, Fatih Karagümrük maçında ilk kez sarı-lacivertli kadroda yer aldı.

Geçen sezon Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren tecrübeli oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında yedek soyundu.

MAÇ YEMEĞİNDE CANER'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI



Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in doğum günü kutlandı.

Karşılaşma öncesinde Samandır Can Bartu Tesisleri'nde kampta olan sarı-lacivertli takımda maç yemeği öncesinde sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Yeni yaşına giren Caner Erkin'in özel gününü unutmayan teknik heyet ve futbolcular, doğum günü pastası hazırlattı. Pastanın mumlarını üfleyen Caner Erkin, tebrikleri kabul etti ve bu jestten dolayı teşekkürlerini iletti.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Valencia'nın topuna Fatih Karagümrük savunması ayak soktu. Ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Samatta'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

5. dakikada oluşan serbest vuruşta sağdan Sosa'nın etkili ortasına penaltı noktası gerisinden iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücumun sağından Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşuna altıpas içinde ayak sokan Samatta, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

50. dakikada ceza sahası dışında müsait durumda topla buluşan Salibur'un yerden şutunda savunmaya çarpan top direğin yanından kornere çıktı.

68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağda kısa paslar sonucunda boşa çıkan Sosa'nın altıpas önüne etkili ortasına iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-0.

77. dakikada Fatih Karagümrük, farkı 1'e indirdi. VAR sonucunda verilen penaltı vuruşunda Sabo topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

85. dakikada Yaşar Kemal Uğurlu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Sabo, ceza sahası içinde Lemos'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltıya hükmetti. 87. dakikada topun başına gelen Sabo'nun vuruşunda kaleci Altay topu çıkardı.

90+5. dakikada Alparslan Erdem'in etkili ortasına penaltı noktası gerisinde iyi yükselen Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

Müsabakada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa (Dk. 74 Tolga Ciğerci), Valencia, Ozan Tufan (Dk. 58 Mert Hakan Yandaş), Thiam (Dk. 58 Sinan Gümüş), Samatta (Dk. 84 Cisse)

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj (Dk. 73 Ramazan Civelek), Roco, Zukanovic, Balkovec (Dk. 82 Alparslan Erdem), Sabo, Biglia, Salibur (Dk. 58 Jimmy Durmaz), Ndao, Darri (Dk. 58 Chahechouhe), Sobiech (Dk. 74 Mevlüt Erdinç)

Goller: Dk. 24 ve 68 Samatta (Fenerbahçe), Dk. 77 Sabo (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 85 Lemos (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 54 Salibur, 90+4 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)