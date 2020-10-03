Kadıköy'de Samatta! 2-1

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 24 ve 68. dakikalarda yeni forveti Mbwana Ally Samatta'dan gelirken Karagümrük'ün golü, 78. dakikada penaltıdan Erik Sabo ile geldi. Aynı Erik Sabo, 87. dakikada kullandığı ikinci penaltı vuruşunda Altay'ı geçemedi.
Fenerbahçe'de iki penaltı yaptıran Mauricio Lemos, ilk penaltının ardından sarı; ikinci penaltının ardından da gördüğü ikinci sarıyla 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
İki haftalık aranın ardından yeniden kazanan Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti. Haftaya lider giren Fatih Karagümrük, ilk mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı.
Milli maç arasından sonra Fenerbahçe, Göztepe'nin konuğu olacak. Fatih Karagümrük ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
DERBİ 11'İNE GÖRE TEK DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fatih Karagümrük karşısında geçen haftaki derbi 11'ine göre takımını tek değişiklikle sahaya sürdü.
Sarı-lacivertlilerde Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirilen Deniz Türüç, Fatih Karagümrük maçında kadroya alınmazken, bu oyuncunun yerine Mbwana Samatta ilk 11'de sahaya çıktı.
Genç teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında kalede Altay Bayındır'a formayı verirken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand ve Caner Erkin'den oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo ve Jose Sosa'yı oynatan Erol Bulut, önlerinde ise Enner Valencia, Ozan Tufan ve Mame Thiam'a şans verdi. Fenerbahçe'de gol yollarında ise Mbwana Samatta yer aldı.
SAMATTA İLK KEZ
Fenerbahçe'nin yeni santrforu Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de forma giydi.
Ligde geçen hafta Galatasaray'a karşı oynanan derbide 66. dakikada oyuna giren Samatta, Fatih Karagümrük karşısında ise ilk 11'de şans buldu.
5 FUTBOLCU KADRODA YOK
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 5 önemli ismi Fatih Karagümrük maçı kadrosuna dahil etmedi.
Sarı-lacivertlilerde geçen hafta ilk 11'de görevlendirilen Deniz Türüç'ün yanı sıra Zanka, Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar kadroya alınmadı.
Söz konusu oyuncular arasında sadece Nabil Dirar'ın hafif sakatlığı bulunuyordu.
ÖMER FARUK İLK KEZ KADRODA
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez kadroya dahil oldu.
Geçen sezonun son dönümünde sarı-lacivertli formayı giyen genç oyuncu, bu sezon ise hiçbir maçta kadroya alınmamıştı.
CISSE YEDEKLER ARASINDA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, Fatih Karagümrük maçında ilk kez sarı-lacivertli kadroda yer aldı.
Geçen sezon Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren tecrübeli oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında yedek soyundu.
MAÇ YEMEĞİNDE CANER'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in doğum günü kutlandı.
Karşılaşma öncesinde Samandır Can Bartu Tesisleri'nde kampta olan sarı-lacivertli takımda maç yemeği öncesinde sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.
Yeni yaşına giren Caner Erkin'in özel gününü unutmayan teknik heyet ve futbolcular, doğum günü pastası hazırlattı. Pastanın mumlarını üfleyen Caner Erkin, tebrikleri kabul etti ve bu jestten dolayı teşekkürlerini iletti.
MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.
3. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Valencia'nın topuna Fatih Karagümrük savunması ayak soktu. Ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Samatta'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
5. dakikada oluşan serbest vuruşta sağdan Sosa'nın etkili ortasına penaltı noktası gerisinden iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.
24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücumun sağından Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşuna altıpas içinde ayak sokan Samatta, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI
50. dakikada ceza sahası dışında müsait durumda topla buluşan Salibur'un yerden şutunda savunmaya çarpan top direğin yanından kornere çıktı.
68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağda kısa paslar sonucunda boşa çıkan Sosa'nın altıpas önüne etkili ortasına iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-0.
77. dakikada Fatih Karagümrük, farkı 1'e indirdi. VAR sonucunda verilen penaltı vuruşunda Sabo topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
85. dakikada Yaşar Kemal Uğurlu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Sabo, ceza sahası içinde Lemos'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltıya hükmetti. 87. dakikada topun başına gelen Sabo'nun vuruşunda kaleci Altay topu çıkardı.
90+5. dakikada Alparslan Erdem'in etkili ortasına penaltı noktası gerisinde iyi yükselen Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
Müsabakada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa (Dk. 74 Tolga Ciğerci), Valencia, Ozan Tufan (Dk. 58 Mert Hakan Yandaş), Thiam (Dk. 58 Sinan Gümüş), Samatta (Dk. 84 Cisse)
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj (Dk. 73 Ramazan Civelek), Roco, Zukanovic, Balkovec (Dk. 82 Alparslan Erdem), Sabo, Biglia, Salibur (Dk. 58 Jimmy Durmaz), Ndao, Darri (Dk. 58 Chahechouhe), Sobiech (Dk. 74 Mevlüt Erdinç)
Goller: Dk. 24 ve 68 Samatta (Fenerbahçe), Dk. 77 Sabo (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 85 Lemos (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 54 Salibur, 90+4 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)
Süper Lig'in 4. hafta maçında ağırladığı Göztepe ile 0-0 berabere kalan son şampiyon Medipol Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor.
Süper Lig'in 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 0-0 tamamlandı.
Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldıkları maçta aldıkları 1 puanın önemli olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 0-0'lık skorla tamamlanan müsabakanın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek oyuncularını oyundan dolayı tebrik ederken, Rize ekibinin teknik direktörü Stjepan Tomas ise Erzurum'dan 1 puan almanın her zaman iyi olduğunu söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımın ve sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mame Thiam, gösterdiği performansla bekleneni veremedi. Thiam ilk 4 haftada forma giydiği maçlarda 90 dakikayı tamamlamadan oyundan alındı.