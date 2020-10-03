Mame Thiam bekleneni veremiyor

IHA

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mame Thiam, gösterdiği performansla bekleneni veremedi. Thiam ilk 4 haftada forma giydiği maçlarda 90 dakikayı tamamlamadan oyundan alındı.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan mücadelede sarı-lacivertli futbolcu Mame Thiam yine bir maçı tamamlayamadı.

Ligin ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında 54, ikinci haftada oynanan Hatayspor maçında 45, üçüncü haftada Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde 66 ve son olarak Fatih Karagümrük maçında 58 dakika forma giyen Senegalli futbolcu, sezonun ilk 4 haftasında 90 dakikayı tamamlayamadan yedek kulübesine geldi. 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla ilk 4 haftada 1 kez 90 dakika sahada kalmıştı.