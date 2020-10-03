  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Ekim 2020 Cumartesi 19:43
  • |
  • Son Güncelleme:

Caner Erkin'den hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Caner Erkin'den hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Paylaş

IHA

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile tartışma yaşadı.

Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan müsabakanın 16. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile bir tartışma yaşadı.

Alt dudağında olan kanamadan dolayı tedavi olması ve formasını değiştirmesi gerektiğini söyleyen hakem Uğurlu’ya tepki veren Erkin, daha sonra saha kenarına gelerek tedavisini tamamladı. Formasını da değiştiren Caner daha sonra oyuna dahil oldu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

CANLI | Fenerbahçe-Karagümrük
CANLI | Fenerbahçe-Karagümrük

CANLI | Fenerbahçe-Karagümrük

Başakşehir yine kazanamadı! 4 maç, 0 gol!
Başakşehir yine kazanamadı! 4 maç, 0 gol!

Başakşehir yine kazanamadı! 4 maç, 0 gol!

Kayıp şehir, Başakşehir!
Kayıp şehir, Başakşehir!

Kayıp şehir, Başakşehir!

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Erzurum'da gol sesi yok
Erzurum'da gol sesi yok

Erzurum'da gol sesi yok

Süper Lig'in 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Parlatan: 'Hiçbir şekilde oyuna katkı sağlayamadık'
Parlatan: 'Hiçbir şekilde oyuna katkı sağlayamadık'

Parlatan: 'Hiçbir şekilde oyuna katkı sağlayamadık'

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldıkları maçta aldıkları 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

BB Erzurum - Çaykur Rize maçının ardından
BB Erzurum - Çaykur Rize maçının ardından

BB Erzurum - Çaykur Rize maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 0-0'lık skorla tamamlanan müsabakanın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek oyuncularını oyundan dolayı tebrik ederken, Rize ekibinin teknik direktörü Stjepan Tomas ise Erzurum'dan 1 puan almanın her zaman iyi olduğunu söyledi.

TFF ve F.Bahçe'den Lefter'in eşi için başsağlığı mesajı
TFF ve F.Bahçe'den Lefter'in eşi için başsağlığı mesajı

TFF ve F.Bahçe'den Lefter'in eşi için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımın ve sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş'ta Nkoudou kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş'ta Nkoudou kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Nkoudou kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş, Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Georges Kevin Nkoudou sakatlığından dolayı Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Caner Erkin'den hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki
Caner Erkin'den hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Caner Erkin'den hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile tartışma yaşadı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.