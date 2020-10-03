Erol Bulut: 'Transfer dönemi kapanınca daha da motive olacağız'

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Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, ikinci penaltının doğru karar olmadığını düşündüğünü söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, maça iyi başladıklarını aktardı.

Yedikleri ilk golden sonra rakiplerinin üstlerine daha çok geldiğini dile getiren Bulut, "Rakibin kazandığı ikinci penaltı oldu, bence penaltı değil çünkü ondan önce Cisse'ye yapılan bir faul verilmedi. Ondan sonraki pozisyon penaltıydı evet. 75. dakikaya kadar iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Sonuçta birçok transfer yaptık, bunların 1-2 haftada çabuk şekilde birbirine uyum sağlaması kolay değil. Şu an milli maç arası bizim için iyi olacak." diye konuştu.

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Gerçekleştirilen transferlerin uyum sürecinin kolay olmadığına da değinen Bulut, "Yeni transferler bahane değil. Hatalar futbolda tabii olacak ama çalışarak her şeyi düzelteceğiz. Pazartesi transfer bittiğinde işimize daha iyi motive olacağız." ifadelerini kullandı.

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Bulut, kaleci Altay ve santrfor Samatta'nın performansına ilişkin ise "Samatta, 2. maçı olmasına rağmen az süre çalışmasına rağmen iyi maç çıkardı. Önümüzdeki haftalar daha da iyi olacak. Altay'ın zaten kalitesi belli. Türkiye'nin en iyi 1-2 kalecisi arasında geliyor. Üzerine koyacaktır. 2. penaltıyı kurtararak bize 3 puanı getirdi." açıklamasını yaparak sözlerini tamamladı.

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