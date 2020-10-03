Altay Bayındır: 'Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu'

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta penaltı kurtararak maçın kaderini değiştiren Altay Bayındır, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Galibiyette pay sahibi olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Altay, "Ciddi pay sahibi olduğum için çok mutluyum. Daha çok çalışacağız. Biz çalışmamıza bakacağız. Bu arayı faydalı bir şekilde geçireceğiz. Hatalarımızı doğrularımızı tartışıp en iyi şekilde devam edeceğiz. Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu galibiyet için ki kurtardım, mutluyum. Tedirginlik yoktu, rahat olmak lazım o anlarda." dedi.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü yendiği maçın ardından konuşan eski hakem, ünlü yorumcu Erman Toroğlu, "Altay'a ilk geldiğinde çok haksızlık edildi. Ankaragücü'nde bir maçtan sonra Altay'ı dinlemiştim. Bizim futbolcular var ya, 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' derler, onu demiyor. Çocuk her şeyiyle belli." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçta hakem inisiyatifinin ağırlıklı olarak Fenerbahçe lehine olduğunu ileri sürdü.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçtiği maçın kahramanı Altay Bayındır maçın ardından konuştu.
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