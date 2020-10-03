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aksam.com.tr
  • 03 Ekim 2020 Cumartesi 22:52
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Altay Bayındır: 'Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu'

Altay Bayındır: 'Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu'

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Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçtiği maçın kahramanı Altay Bayındır maçın ardından konuştu.

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta penaltı kurtararak maçın kaderini değiştiren Altay Bayındır, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galibiyette pay sahibi olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Altay, "Ciddi pay sahibi olduğum için çok mutluyum. Daha çok çalışacağız. Biz çalışmamıza bakacağız. Bu arayı faydalı bir şekilde geçireceğiz. Hatalarımızı doğrularımızı tartışıp en iyi şekilde devam edeceğiz. Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu galibiyet için ki kurtardım, mutluyum. Tedirginlik yoktu, rahat olmak lazım o anlarda." dedi.

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