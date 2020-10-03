Jose Sosa: 'Yeni bir takımız, zamana ihtiyacımız var'

Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, Karagümrük karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Galibiyeti hak eden taraf olduklarını ifade den Sosa, "İyi ve sakin şekilde başladık. 2-0'dan sonra maçı koparabilirdik ama bunu başaramadık. İyi yönden bakmamız lazım. Düzeltmemiz gereken tarafları, milli takım arasında halledeceğiz. Golü ya da asisti kimin yaptığı önemli değil, önemli olan kazanmak." dedi.
Takım olarak yeni oyunculardan kurulu olduklarını ve zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Sosa, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Takım olarak bütün oyuncular yeni, teknik heyet yeni. Bunun bir sisteme dönüşmesi için zaman lazım. Birbirimizi daha fazla tanıyarak, daha çok antrenmanla bunu aşacağız." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü yendiği maçın ardından konuşan eski hakem, ünlü yorumcu Erman Toroğlu, "Altay'a ilk geldiğinde çok haksızlık edildi. Ankaragücü'nde bir maçtan sonra Altay'ı dinlemiştim. Bizim futbolcular var ya, 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' derler, onu demiyor. Çocuk her şeyiyle belli." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçta hakem inisiyatifinin ağırlıklı olarak Fenerbahçe lehine olduğunu ileri sürdü.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçtiği maçın kahramanı Altay Bayındır maçın ardından konuştu.
Fenerbahçeli Jose Sosa, 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin flaş golcüsü Mbwana Ally Samatta, 2 gol attığı ve 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi.
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