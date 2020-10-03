Samatta: '100 gol atacağıma Fenerbahçe şampiyon olsun'

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta iki gol birden atan Samatta maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"100 tane gol atacağıma Fenerbahçe şampiyon olsun" diyen Samatta, "Benim için en önemlisi bugünkü maçtı. İyiydi. Sonlarda biraz işler zorlaştı. Mutluyuz, 3 puanı aldık. Bizim için en önemlisi kazanarak devam etmek. Goller atarak galibiyete katkı sağladığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü yendiği maçın ardından konuşan eski hakem, ünlü yorumcu Erman Toroğlu, "Altay'a ilk geldiğinde çok haksızlık edildi. Ankaragücü'nde bir maçtan sonra Altay'ı dinlemiştim. Bizim futbolcular var ya, 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' derler, onu demiyor. Çocuk her şeyiyle belli." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçta hakem inisiyatifinin ağırlıklı olarak Fenerbahçe lehine olduğunu ileri sürdü.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçtiği maçın kahramanı Altay Bayındır maçın ardından konuştu.
Fenerbahçeli Jose Sosa, 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin flaş golcüsü Mbwana Ally Samatta, 2 gol attığı ve 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3 klasman yardımcı hakemde Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.