Samatta: '100 gol atacağıma Fenerbahçe şampiyon olsun'

Fenerbahçe'nin flaş golcüsü Mbwana Ally Samatta, 2 gol attığı ve 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta iki gol birden atan Samatta maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"100 tane gol atacağıma Fenerbahçe şampiyon olsun" diyen Samatta, "Benim için en önemlisi bugünkü maçtı. İyiydi. Sonlarda biraz işler zorlaştı. Mutluyuz, 3 puanı aldık. Bizim için en önemlisi kazanarak devam etmek. Goller atarak galibiyete katkı sağladığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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