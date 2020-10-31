Herkes Gökhan'a hayran: 'Kalsaydı kupalara hasret kalmazdık'

4 yıllık Beşiktaş döneminin ardından yeniden Çubuklu'yu giyen ve futbola Kadıköy'de bırakmayı hedefleyen performansı ve profesyonelliğiyle herkesin övgüsünü topluyor.

Fenerbahçe’de ikinci baharını yaşayan Gökhan Gönül’in ikinci dönemi herkesi kendine hayran bırakıyor.

4 yıllık aranın ardından sarı-lacivertli formaya geri dönen tecrübeli sağ bek, gösterdiği performans, ortaya koyduğu liderlik ve sahaya yansıttığı hırsıyla, ‘sanki hiç ayrılmamış’ yorumlarını yaptırıyor.



Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş’ta 2016-2020 arası oynadıktan sonra tekrar Fenerbahçe’de olmak isteyen ve daha da ilerisinde futbol yaşantısını noktaladığında Kadıköy’de olmayı hedefleyen Gökhan, herkesin övgüsünü topluyor.



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KULÜP TARİHİNE ADINI YAZDIRIYOR



Kaptanlık görevini üstlenen, saha içi ve dışında takım arkadaşlarını toplayıp birleştiren ve teknik heyetin adeta sahadaki yardımcısı gibi sorumluluğu alan deneyimli yıldız, kulüp tarihine adını yazdırıyor. Süper Lig döneminde 259 lig maçına çıkan Gökhan Gönül, 1959’dan bu yana kulüp tarihinin en fazla forma giyen 10 futbolcusu arasında.

2 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupası, 2008 Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve 2013 Avrupa Ligi yarı finalinde kadronun değişilmez isimlerinden olan Gökhan müthiş bir Fenerbahçe kariyerine sahip.



2007’de kapısından girdiği Fenerbahçe’de yine 1959 sonrası dönem hesaba katıldığında 344 resmi maçla en fazla forma giyen 5 isim arasında olan başarılı oyuncu, camiada da herkesin yüzünü güldürdü.

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"GÖKHAN OLSA KUPALARA HASRET KALINMAZDI"

Başkan Ali Koç başta olmak üzere sarı-lacivertli camia, “4 yıllık ara verilmemesi halinde Gökhan Gönül’lü Fenerbahçe bu kadar kupalara hasret kalmazdı” görüşünde birleşti. Gökhan Gönül’ün ‘Fenerbahçeli’ olarak ileride anılacağı belirtildi.

Gökhan Gönül, bu sezon Fenerbahçe’de 5 lig maçında forma giydi. Tecrübeli kaptan 1 gol, 1 asist yaparken 450 dakika süre aldı.



Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe’deki önemli bir avantajı, teknik heyete olan yakınlığı.. 34 yaşındaki futbolcu, yardımcı antrenörlerden Volkan Demirel ve Mehmet Aurelio ile sarı-lacivertli ekipte aynı takımda top koşturmuştu. Sportif direktör Emre Belözoğlu ve yardımcısı Selçuk Şahin de Gökhan ile uzun yıllar takım arkadaşıydı. (Milliyet)



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